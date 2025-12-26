Lốp xe hay bị thủng: Khi nào cần thay mới để đảm bảo an toàn? 26/12/2025 20:30

(PLO)- Lốp xe hay bị thủng không chỉ gây phiền toái mà còn tiềm ẩn nguy hiểm. Vá lốp liên tục hay thay mới đúng lúc là quyết định quan trọng để đảm bảo an toàn, nhất là khi chạy tốc độ cao hoặc đi đường dài.

Lốp xe là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo độ bám, khả năng kiểm soát và an toàn khi vận hành. Tuy nhiên, nhiều người thường chỉ vá lốp khi bị thủng mà bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo cho thấy lốp đã xuống cấp nghiêm trọng. Vậy lốp xe hay bị thủng có còn an toàn không và khi nào nên thay mới?

Vì sao lốp xe dễ bị thủng liên tục?

Lốp xe thường xuyên bị thủng không chỉ do đinh, vật sắc nhọn trên đường mà còn xuất phát từ chính tình trạng lốp:

- Lốp đã quá mòn: Khi gai lốp mòn sâu dưới mức an toàn, lớp cao su bảo vệ trở nên mỏng hơn, dễ bị xuyên thủng.

- Lốp bị lão hóa: Cao su lốp sau nhiều năm sử dụng sẽ chai cứng, xuất hiện các vết nứt nhỏ, làm giảm độ đàn hồi và khả năng chịu lực.

- Áp suất lốp không đúng chuẩn: Lốp non hơi hoặc quá căng đều khiến cấu trúc lốp chịu áp lực bất thường, dễ rách hoặc thủng khi va chạm.

- Vá lốp nhiều lần: Mỗi lần vá đều làm yếu cấu trúc lốp, đặc biệt là các vết vá gần nhau hoặc nằm ở hông lốp.

Những dấu hiệu cho thấy lốp xe cần được thay mới

Không phải lốp bị thủng là bắt buộc phải thay, nhưng trong các trường hợp sau, việc tiếp tục sử dụng có thể tiềm ẩn rủi ro:

- Lốp bị thủng nhiều lần trong thời gian ngắn, đặc biệt cùng một khu vực.

- Xuất hiện vết phồng, nứt hoặc biến dạng trên bề mặt hoặc hông lốp.

- Gai lốp mòn đến vạch chỉ thị (thường là 1,6 mm), làm giảm độ bám đường, nhất là khi trời mưa.

- Lốp đã sử dụng trên 5–6 năm, dù bề ngoài còn khá mới.

- Lốp từng bị rách lớn hoặc vá ở hông lốp, vị trí khó đảm bảo an toàn lâu dài.

Tiếp tục vá lốp cũ có nguy hiểm không?

Việc vá lốp nhiều lần giúp tiết kiệm chi phí trước mắt nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Lốp đã yếu rất dễ bị nổ bất ngờ khi chạy tốc độ cao, chở nặng hoặc di chuyển đường dài. Điều này đặc biệt nguy hiểm với ô tô và xe máy chạy cao tốc, nơi người lái khó kiểm soát tình huống khi sự cố xảy ra.

Lốp xe thường xuyên bị thủng là cảnh báo không thể xem nhẹ.

Khi nào nên thay lốp để đảm bảo an toàn tối đa?

Các chuyên gia khuyến cáo nên thay lốp mới khi:

- Lốp bị thủng từ 3 lần trở lên trong thời gian ngắn.

- Lốp xuất hiện dấu hiệu lão hóa rõ rệt dù chưa mòn hết gai.

- Chuẩn bị đi xa, đi cao tốc hoặc chở tải nặng.

- Cảm giác lái không ổn định, xe rung lắc hoặc trượt bánh khi phanh.

- Thay lốp đúng thời điểm không chỉ giúp xe vận hành êm ái hơn mà còn giảm nguy cơ tai nạn, bảo vệ tính mạng người lái và hành khách.

Cách kéo dài tuổi thọ lốp xe

Để hạn chế tình trạng lốp hay bị thủng và kéo dài thời gian sử dụng, người dùng nên:

- Kiểm tra áp suất lốp định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Tránh chở quá tải, leo lề, ổ gà ở tốc độ cao.

- Đảo lốp (với ô tô) và kiểm tra độ mòn đều.

- Thay lốp tại các cơ sở uy tín, chọn lốp phù hợp với điều kiện sử dụng.