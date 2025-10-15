Đảo lốp xe sau 8.000 km giúp bạn tiết kiệm cả triệu đồng 15/10/2025 09:02

(PLO)- Việc đảo lốp xe (luân chuyển vị trí lốp xe) là một hạng mục bảo dưỡng định kỳ cực kỳ quan trọng, giúp di chuyển lốp đến các vị trí khác nhau trên xe nhằm tránh tình trạng mòn lốp không đều.

Theo chuyên gia cơ khí khuyến nghị tài xế nên thực hiện thao tác này sau mỗi 8.000 km để kéo dài tuổi thọ lốp và tiết kiệm chi phí thay thế sớm.

Việc đảo lốp xe (luân chuyển vị trí lốp xe) là một hạng mục bảo dưỡng định kỳ cực kỳ quan trọng, giúp di chuyển lốp đến các vị trí khác nhau trên xe nhằm tránh tình trạng mòn lốp không đều. Ảnh: AI.



Theo chuyên gia giải thích: "Những chiếc lốp này chịu tải trọng của động cơ, do đó, trọng lượng dồn lên lốp trước cũng lớn hơn”. Đồng thời, lực lái cũng là yếu tố chính gây ra mòn lốp ở các vị trí khác nhau.

Về tần suất, chuyên gia này khuyến nghị nên đảo lốp xe sau mỗi 8.000 đến 11.000 km.

Kỹ thuật đảo lốp xe theo hệ thống truyền động

Thao tác đảo lốp xe đòi hỏi kỹ thuật đúng đắn, phụ thuộc vào hệ thống truyền động của xe.

Đối với xe dẫn động cầu sau (RWD):

Hai lốp trước được di chuyển về trục sau và đặt chéo vị trí (lốp trước bên tài xế chuyển sang lốp sau bên phụ, và ngược lại).

Hai lốp sau (bánh dẫn động chính) chỉ đơn thuần dịch chuyển thẳng lên trục trước, không cần bắt chéo.

Đối với xe dẫn động cầu trước (FWD):

Thực hiện ngược lại: Hai lốp sau sẽ đi lên trục trước và đặt chéo vị trí.

Hai lốp trước (bánh dẫn động chính) trượt thẳng về phía sau, không bắt chéo.

Lưu ý đặc biệt cho xe AWD hoặc 4x4

Chuyên gia cảnh báo không nên áp dụng quy tắc bắt chéo lốp trên xe có hệ thống truyền động tới cả bốn lốp (AWD hoặc 4x4). Nếu chỉ luân chuyển kiểu bắt chéo thông thường, lần đảo tiếp theo chúng sẽ quay trở lại vị trí cũ, làm giảm hiệu quả luân chuyển.

Trường hợp lốp so le và lốp định hướng

Các quy tắc luân chuyển trên không áp dụng cho mọi loại lốp. Chuyên gia chỉ ra hai trường hợp ngoại lệ chính:

Lốp so le (Staggered tires): Thường gặp trên các xe thể thao, lốp so le có kích thước khác nhau giữa trục trước và trục sau (thường lốp sau lớn hơn). Do kích thước khác biệt, chủ xe chỉ có thể xoay lốp từ bên này sang bên kia (ngang trục), chứ không thể đảo lốp xe từ trước ra sau hoặc ngược lại.

Lốp định hướng (Directional tires): Loại lốp này có hoa văn thiết kế chỉ cho phép quay theo một hướng nhất định. Nếu xe sử dụng cả lốp so le và lốp định hướng, chuyên gia cảnh báo rằng bạn không thể đảo lốp xe được nữa.