Mẹo đánh bay vết bẩn cứng đầu, giúp lốp xe ô tô bị phai màu trông như mới 08/08/2025 14:20

(PLO)- Ngay cả khi cao su còn tốt, nhiều lớp bụi bẩn tích tụ có thể khiến lốp xe ô tô của bạn trông cũ hơn so với thực tế.

Vấn đề thường gặp là một lớp màng màu nâu trên thành lốp xe ô tô, được gọi là "hiện tượng nở hoa".

Ảnh: AI.



Bạn chỉ cần 2 vật dụng để lốp xe ô tô trông như mới

Bạn cần một bình xịt chứa cồn Isopropyl 99% và một miếng giẻ cũ.

Cách thực hiện rất đơn giản:

Xịt dung dịch cồn lên khăn và nhẹ nhàng lau quanh thành lốp xe ô tô. Bạn cần lau sâu vào rãnh gai một chút để các vết bẩn ở sâu bên trong được sạch hết.

Lý do lốp xe ô tô bị cũ đi là do hao mòn và tích tụ cặn bẩn như bụi phanh, dầu mỡ, lớp bóng lốp cũ. Cồn Isopropyl 99% có tác dụng phân hủy những cặn bẩn này mà không cần chà xát mạnh.

Một số lưu ý quan trọng

Không xịt trực tiếp vào lốp xe ô tô. Vì điều này sẽ lãng phí sản phẩm và có thể gây ảnh hưởng đến sơn hoặc bánh xe ô tô.

Chỉ sử dụng cho thành bên lốp: Không bao giờ dùng cồn trên bề mặt gai lốp xe ô tô. Cồn có thể làm khô gai lốp nếu sử dụng quá nhiều.

Vứt bỏ khăn sau khi dùng: Khăn sẽ dính đầy cặn bẩn mà bạn không muốn dùng lại.

Chuyên gia nói gì?

Một số người nghi ngờ mẹo này vì lo ngại cồn làm khô cao su. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định sau khi vệ sinh bằng cồn, bạn cần sử dụng dung dịch làm bóng lốp để bảo vệ và phục hồi.

Phương pháp này không thay thế việc vệ sinh chuyên sâu, nhưng rất hữu ích cho việc chuẩn bị trước khi đánh bóng lốp xe ô tô hoặc giữa các lần vệ sinh. Nhanh chóng, rẻ và hiệu quả.

Tuy nhiên, cồn là chất rất mạnh. Do đó, không nên lạm dụng. Chỉ nên sử dụng khi bạn cần làm sạch sâu mà không cần phải chà xát mạnh. Bạn có thể mua cồn Isopropyl 99% tại các cửa hàng vật tư kim khí hoặc hiệu thuốc.