4 trường hợp được miễn lệ phí cấp biển số xe 24/12/2025 19:37

(PLO)-Bộ Tài chính đề xuất 4 trường hợp được miễn lệ phí cấp biển số cho phương tiện giao thông.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư liên quan tới phí cấp biển cho phương tiện giao thông.

Các trường hợp sau đây được miễn lệ phí cấp biển số xe được Bộ Tài chính đề xuất giữ nguyên như trước đây. Ảnh: TN

Về các trường hợp được miễn lệ phí tại Điều 6 Thông tư số 60/2023/ của Bộ Tài chính quy định như sau:

“Các trường hợp sau đây được miễn lệ phí cấp biển số xe

Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc. Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự nước ngoài, thành viên các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và thành viên của gia đình họ không phải là công dân Việt Nam hoặc không thường trú tại Việt Nam được Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc cơ quan ngoại vụ địa phương (được Bộ Ngoại giao ủy quyền) cấp chứng minh thư ngoại giao; chứng minh thư công vụ hoặc chứng thư lãnh sự.Trường hợp này khi đăng ký cấp giấy chứng nhận, biển số phương tiện giao thông, người đăng ký phải xuất trình với cơ quan đăng ký chứng minh thư ngoại giao; chứng minh thư công vụ hoặc chứng thư lãnh sự theo quy định của Bộ Ngoại giao. Tổ chức, cá nhân nước ngoài khác (cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài hệ thống Liên hợp quốc, cơ quan đại diện của tổ chức phi chính phủ, các đoàn của tổ chức quốc tế, thành viên của cơ quan và tổ chức khác) không thuộc đối tượng nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nhưng được miễn nộp hoặc không phải nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo cam kết quốc tế, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam với bên ký kết nước ngoài. Trường hợp này tổ chức, cá nhân phải cung cấp cho cơ quan đăng ký: Bản chụp cam kết quốc tế, điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế. Xe mô tô ba bánh chuyên dùng cho người khuyết tật."

Theo Bộ Tài chính, qua đánh giá thực hiện, nội dung quy định về các trường hợp được miễn lệ phí không phát sinh vướng mắc, Bộ Công an không đề xuất sửa đổi. Vì vậy, Bộ Tài chính giữ quy định này tại dự thảo Thông tư.