Cục CSGT đề nghị chấm dứt thói quen cố tình vượt qua đường sắt dù đã có cảnh báo 27/02/2026 07:26

(PLO)- Cục CSGT cho rằng người lái xe cần phải thay đổi ngay thói quen không chấp hành hiệu lệnh của hệ thống cảnh báo tự động tại các đường ngang qua đường sắt.

Cục CSGT, Bộ Công an khuyến cáo sau vụ tai nạn giao thông giữa tàu hoả SE3 và ô tô tại Hà Nội.

Theo Cục CSGT, lái xe cố tình vượt qua đường sắt khi hệ thống cảnh báo tự động tại đường ngang đã hoạt động, đây là chuyện nguy hiểm thường ngày cần phải chấm dứt.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa tàu SE3 và ô tô. Ảnh: CỤC CSGT

Theo Cục CSGT, vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra vào 19 giờ 51 ngày 25-2 tại km 15 + 700 tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc địa phận xã Ngọc Hồi, Hà Nội giữa đoàn tàu khách SE3 di chuyển theo chiều Văn Điển đi Thường Tín va chạm với xe ô tô tải biển số 29H-792.88. Hậu quả lái xe tải tử vong tại chỗ và 1 người bị thương.

Điều đáng buồn là lái xe tải biển số 29H-792.88 đã không chấp hành hiệu lệnh của hệ thống cảnh báo tự động (chuông, đèn, cần chắn) tại đường ngang đã hoạt động báo hiệu có tàu đang đến gần, không dừng xe nhường đường cho phương tiện giao thông đường sắt dẫn đến xe bị mắc kẹt trên đường sắt và tai nạn xảy ra. Đáng chú ý là khi cần chắn tự động đã hạ xuống, xe tải đang nằm trên đường sắt nhưng vẫn có nhiều người điều khiển mô tô cố tình lách để đi qua.

“Việc coi thường, không chấp hành hiệu lệnh của hệ thống cảnh báo tự động tại các đường ngang qua đường sắt đã trở thành thói quen xấu của nhiều người khi tham gia giao thông. Cần phải thay đổi ngay thói quen này, đừng để hậu quả xảy ra mới hối tiếc”- Cục CSGT.

Cũng theo Cục CSGT, quy định của pháp luật tại các nơi đường ngang giữa đường bộ giao cắt với đường sắt thì mọi phương tiện đường bộ phải nhường đường cho phương tiện đường sắt.

Cục CSGT đã tiếp nhận và xác minh, xử lý các video clip tại các đường ngang do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cung cấp. Đồng thời mong muốn nhận được nhiều clip liên quan do quần chúng nhân dân cung cấp để xác minh xử lý nghiêm lái xe, người điều khiển phương tiện vi phạm quy định tại đường ngang qua đường sắt.