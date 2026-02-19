Kinh nghiệm ôn thi lý thuyết trong dịp Tết để thi bằng lái xe đạt điểm cao 19/02/2026 14:38

(PLO)-Sau dịp Tết Nguyên đán, nhiều người đã lên lịch trình sẽ thi bằng lái xe máy. Để đảm bảo sau dịp Tết đi thi đạt số điểm phù hợp, bạn hãy ôn thi bằng một số kinh nghiệm dưới đây.

Việc chăm chỉ ôn lý thuyết bằng lái xe máy A1 giúp mọi người cách nhận biết một đáp án đúng dễ dàng và nhanh chóng. Thí sinh nên đọc hiểu từng nội dung, từng biển báo giao thông để khi lưu thông trên đường đúng theo quy định của pháp luật.

Nắm chắc quy định số điểm đạt

Theo quy định hiện hành sát hạch lý thuyết sẽ thực hiện trên máy vi tính. Nội dung sát hạch đối với bằng lái xe hạng A, A1: gồm các câu hỏi liên quan đến quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, kỹ thuật lái xe.

Nắm rõ quy định về thời gian sát hạch sẽ giúp thí sinh không bị bỡ ngỡ khi đi thi. Ảnh: TN

- Thời gian làm bài là 19 phút.

- Đề thi được thiết kế dưới dạng 25 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó: có 24 câu hỏi được tính 01 điểm mỗi câu và có 01 câu nếu lựa chọn đáp án sai được tính là điểm liệt; mỗi câu có từ 02 đến 04 ý trả lời, thí sinh đọc đề bài và lựa chọn ra đáp án đúng nhất.

Trường hợp bị điểm liệt trong bài thi thì không đạt nội dung sát hạch Lý thuyết.

- Điểm đạt yêu cầu đối với phần thi lý thuyết như sau:

+ Điểm đạt yêu cầu đối với hạng A: từ 23/25 điểm trở lên.

+ Điểm đạt yêu cầu đối với hạng A1: Từ 21/25 điểm trở lên;

Nắm chắc các khái niệm và quy tắc giao thông

Theo một số giáo viên dạy lái xe, để đạt được số điểm cao thí sinh nên nắm các các nội dung biển báo, khái niệm dừng xe, đỗ xe, độ tuổi lái xe…

Đơn cử khái niệm về “Dừng xe” – đứng yên tạm thời giới hạn thời gian, “Đỗ xe” – không giới hạn về thời gian.

Câu hỏi về độ tuổi lái xe: Từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi lái được xe gắn máy có dung tích xi lanh < 50cm3; Từ 18 tuổi trở lên lái được mô tô, xe máy có dung tích xi lanh 50cm3 trở lên.

- Câu hỏi về cấp hạng bằng: Bằng lái xe A1 lái được xe mô tô 2 bánh từ 50cm3 đến dưới 175cm3 và cả xe mô tô 3 bánh cho người khuyết tật. Còn xe mô tô trên 175cm3 thì bạn phải học bằng A2.

Câu hỏi về nhường phương tiện nào đi trước: Ưu tiên đáp án “nhường cho phương tiện đường sắt”, “người đi bộ đang đi trên phần đường ưu tiên người đi bộ” và “xe đang đi trên đường chính”.

Các hạng mục cần lưu ý khi thi bằng lái xe

Chuẩn bị giấy tờ: Khi đi thi sát hạch bằng lái xe hạng A1, thí sinh cần mang theo các giấy tờ tùy thân như CMND/CCCD bản gốc hoặc Hộ chiếu còn thời hạn.

Cần chuẩn bị giấy tờ đẩy đủ trước khi đi thi sát hạch. Ảnh: TN

Chi phí: Về chi phí, thí sinh cần chuẩn bị lệ phí thi sát hạch 225.000 đồng/lần thi. Ngoài ra, thí sinh có thể thuê xe tập có gắn chip để tập trước khi thi thực hành, phí thuê khoảng từ 10.000 đồng - 20.000 đồng/lượt đi thử.

Đến địa điểm thi sớm hơn: Trong ngày thi, bạn nên đến địa điểm thi sớm hơn giờ hẹn để có thể chuẩn bị, kiểm tra đủ giấy tờ cần thiết và xem danh sách phòng thi, số báo danh, tránh sai lệch thông tin.

Tiến hành các thủ tục theo quy định trước khi vào phòng thi như sau:

Khi có thông báo yêu cầu tập trung, thí sinh vào phòng ngồi chờ để điểm danh. Thí sinh kiểm tra các thông tin cá nhân và số báo danh đã chính xác chưa. Trường hợp thông tin chưa chính xác, hãy báo ngay với cán bộ coi thi để kịp thời điều chỉnh.

Ban tổ chức thi sát hạch sẽ bắt đầu gọi tên lần lượt các thí sinh lên ký hồ sơ thi và phổ biến quy định thi. Người dự thi cần chú ý lắng nghe phần này để nắm được thông tin và những lưu ý khi thi bằng lái xe A1 cần thiết để tránh sai sót.

Sau khi ký hồ sơ xong, thí sinh xếp hàng ngoài cửa để chuẩn bị vào phòng thi lý thuyết. Mỗi người sẽ nhận được một thẻ dự thi ghi số báo danh, tuyệt đối không được làm mất thẻ dự thi này. Thí sinh đợi giám thị đọc đến số báo danh thì vào phòng thi và cầm sẵn trên tay CMND/CCCD/Hộ chiếu để đối chiếu.