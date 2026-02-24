Sau Tết, bao lâu thì hiển thị thông tin phạt nguội? 24/02/2026 14:52

(PLO)- Theo quy định hiện hành thì sau 10 ngày xe vi phạm sẽ hiển thị thông tin phạt nguội nhưng cũng có một số trường hợp chỉ cần 1-2 ngày là có thông báo.

Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều chủ xe lại lo lắng trong quá trình di chuyển sẽ bị “dính” phạt nguội.

Nhận thông báo sau 10 ngày vi phạm

Chủ xe có thể tra cứu phạt nguội sau 10 ngày vi phạm. Tại Điều 24 Thông tư 73/2024 của Bộ Công an (sửa đổi bởi Thông tư 13/2025) quy định:

Trong 10 ngày kể từ khi phát hiện hành vi vi phạm, đại diện cơ quan công an, người có thẩm quyền xử phạt bắt đầu xác định thông tin phương tiện vi phạm thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Theo quy định thì 10 ngày sẽ thông báo phạt nguội khi xe vi phạm. Ảnh: THY NHUNG

Sau khi có kết quả, các thông tin đã được thu thập được gửi đến công an xã, phường, thị trấn hoặc công an cấp huyện.

Chủ phương tiện có hành vi vi phạm giao thông được thông báo lỗi và mức xử phạt thông qua văn bản, ứng dụng VNeTraffic hoặc các phương thức điện tử khi đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin.

Kể từ khi được gửi thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính cần đến trụ sở công an nơi phát hiện lỗi để giải quyết.

Nếu quá thời hạn 20 ngày kể từ khi lỗi phạt nguội thông báo và không được giải quyết, cơ quan công an nơi phát hiện hành vi vi phạm sẽ gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm (đối với phương tiện giao thông có quy định phải kiểm định), cơ quan đăng ký xe, cập nhật trạng thái đã gửi thông báo cảnh báo trên cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính.

Tuy nhiên hiện nay, việc cập nhật lỗi vi phạm lên hệ thống tại một số tỉnh, thành phố diễn ra khá nhanh. Đầu tiên, CSGT trích xuất dữ liệu phạt nguội từ camera giám sát xử lý vi phạm qua hình ảnh hoặc do CSGT trực tiếp quay hình, chép dữ liệu vào máy tính, xác định hành vi vi phạm, thông tin phương tiện vi phạm và bấm in thông báo vi phạm.

Ngay lúc này, thông tin vi phạm đồng thời được đưa lên hệ thống, người vi phạm đã có thể tra cứu. Do đó, có những trường hợp chỉ sau vi phạm 2 - 5 ngày, chủ xe đã nhận được thông báo phạt nguội.

Hướng dẫn các bước tra cứu phạt nguội trên VNeTraffic

Bước 1. Tải và cài đặt ứng dụng

Truy cập https://vnetraffic.org để tải App VNeTraffic trên 2 chợ ứng dụng:

Bước 2. Đăng ký/Đăng nhập tài khoản

Nếu chưa có tài khoản, chọn “Đăng ký”.

Quét mã QR trên thẻ căn cước công dân (CCCD) để xác thực thông tin.

Nhập số điện thoại, nhận mã OTP, thiết lập mật khẩu và xác nhận đăng ký.

Nếu đã có tài khoản, chỉ cần đăng nhập. Một số phiên bản cho phép đăng nhập bằng tài khoản VNeID.

Hiện nay TP.HCM và Hà Nội cùng một số tỉnh, thành khác đã lắp đặt nhiều hệ thống camera. Ảnh: THY NHUNG

Bước 3. Tra cứu phạt nguội

Sau khi đăng nhập, tại màn hình chính, chọn mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe cần tra cứu.

Lưu ý: Nhập liền mạch, không dùng dấu chấm (.) hoặc gạch ngang (-). Ví dụ: biển số 30-AA123.45 nhập là 30AA12345.

Sau đó, nhấn “Kiểm tra”.

Bước 4. Xem kết quả

Nếu hệ thống trả về thông báo “Hiện tại hệ thống chưa tìm thấy thông tin phạt nguội của phương tiện…”, nghĩa là xe bạn chưa bị ghi nhận lỗi phạt nguội.

Nếu có vi phạm, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết lỗi, địa điểm, thời gian, tình trạng xử lý (đã giải quyết hay chưa).