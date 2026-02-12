Từ 20-2, quy định này về giao thông chính thức có hiệu lực 12/02/2026 15:27

(PLO)- Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông chính thức có hiệu lực từ 20-2.

Thông tư 1/2026 của Bộ tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 20-2. Trong đó, Thông tư quy định về nội dung chi đặc thù bảo đảm trật tự an toàn giao thông của địa phương.

Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông chính thức có hiệu lực từ 20-2. Ảnh: THY NHUNG

Cụ thể, nội dung này được quy định như sau: