Những dấu hiệu xe máy cần bảo dưỡng ngay trong dịp Tết 12/02/2026 07:56

(PLO)- Nhận biết sớm những dấu hiệu xe máy cần bảo dưỡng không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí sửa chữa mà còn đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông và kéo dài tuổi thọ của xe.

Podcast: Những dấu hiệu xe máy cần bảo dưỡng ngay

Xe máy là phương tiện di chuyển chính của nhiều người Việt. Tuy nhiên, không phải ai cũng chú ý đến việc bảo dưỡng định kỳ cho xe. Việc bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sớm có thể khiến xe nhanh xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và làm tăng chi phí sửa chữa về lâu dài. Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy xe máy của bạn cần được bảo dưỡng ngay.

1. Động cơ phát ra tiếng ồn lạ

Nếu bạn nghe thấy tiếng gõ, lách cách, tiếng mài kim loại hoặc tiếng rít bất thường, rất có thể các chi tiết bên trong động cơ đang bị mòn hoặc thiếu bôi trơn.

Nguyên nhân có thể do:

Dầu nhớt cạn, bẩn hoặc không đúng loại

Các bộ phận trong động cơ bị mòn

Sự cố về van hoặc hệ thống cam

Việc bỏ qua các tiếng ồn bất thường có thể dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng cho động cơ.

2. Xe khó khởi động hoặc thường xuyên chết máy

Nếu xe đề khó nổ, phải đề nhiều lần mới chạy, hoặc đang chạy thì tắt máy đột ngột, đây là dấu hiệu hệ thống điện hoặc nhiên liệu đang gặp trục trặc.

Những lý do phổ biến:

Ắc quy yếu hoặc sắp hỏng

Bugi bẩn, mòn hoặc đánh lửa kém

Hệ thống nhiên liệu bị tắc, kim phun hoặc chế hòa khí hoạt động không ổn định

3. Khói thải quá nhiều

Khói xe màu đen, trắng hoặc xanh bất thường là dấu hiệu động cơ đang gặp sự cố. Khói đen thường liên quan đến nhiên liệu cháy không hết, khói trắng hoặc xanh có thể do dầu lọt vào buồng đốt. Đây là cảnh báo nghiêm trọng, cần được kiểm tra ngay.

Khói thải quá nhiều thường là dấu hiệu của các vấn đề bên trong động cơ và cần được bảo dưỡng xe máy ngay lập tức.

4. Phanh yếu, phát tiếng ồn hoặc phản hồi kém

Đây là biển báo nguy hiểm nhất và là nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn xe máy.

Các dấu hiệu cảnh báo phanh bao gồm:

Tiếng rít, tiếng mài khi bóp phanh

Cảm giác phanh mềm hoặc lỏng lẻo

Khoảng cách dừng xe dài hơn

Rung lắc khi phanh

Lái xe với hệ thống phanh bị lỗi sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng của bạn.

5. Xe hao xăng hơn hoặc vận hành yếu đi

Khi xe đột nhiên tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn hoặc tăng tốc kém, ì máy, đó là dấu hiệu hệ thống động cơ không hoạt động tối ưu.

Nguyên nhân có thể do:

Lọc gió bẩn, cản trở luồng khí

Kim phun hoặc chế hòa khí gặp trục trặc

Động cơ chưa được điều chỉnh đúng thông số

Bảo dưỡng định kỳ giúp xe tiết kiệm nhiên liệu, chạy êm hơn và bền bỉ hơn theo thời gian.

6. Tiếng ồn, rung động hoặc trượt của xích

Xích xe bị lỏng hoặc mòn sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất và sự thoải mái của người lái.

Hãy cẩn thận với:

Xích phát ra tiếng kim loại lách cách

Xe tăng tốc giật cục, không mượt

Xích quá lỏng, quá căng hoặc mòn không đều

Nếu không xử lý kịp thời, xích mòn có thể làm hỏng nhông, gây mất an toàn khi vận hành.

7. Đèn cảnh báo trên bảng điều khiển hoặc hiện tượng quá nhiệt

Một số dòng xe hiện đại được trang bị đèn cảnh báo động cơ, dầu máy hoặc hệ thống điện. Khi các đèn này sáng và không tắt sau khi khởi động, bạn không nên chủ quan mà cần đưa xe đi kiểm tra sớm để tránh hư hỏng nặng hơn.