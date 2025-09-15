Những mẹo đơn giản giúp giảm khí thải ô tô, xe máy 15/09/2025 08:24

(PLO)- Một thói quen nhỏ từ cách lái xe, bảo dưỡng đến chọn phương tiện có thể giúp bạn tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải và góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch hơn.

Podcast: Những mẹo đơn giản giúp giảm khí thải ô tô, xe máy

Ô tô và xe máy là các phương tiện thiết yếu trong cuộc sống hiện đại, nhưng chúng cũng là nguồn phát thải gây ô nhiễm không khí. Bằng cách thay đổi một vài thói quen nhỏ, bạn có thể góp phần bảo vệ môi trường.

1. Lái xe thông minh

Việc lái xe êm ái, tránh tăng tốc hay phanh gấp đột ngột sẽ giúp cho động cơ hoạt động một cách hiệu quả hơn, từ đó giảm tiêu thụ một lượng nhiên liệu nhất định. và hãy cố gắng duy trì tốc độ ổn định "đặc biệt khi đi trên đường cao tốc".

Lái xe êm ái, hạn chế tăng tốc hoặc phanh gấp đột ngột sẽ giúp động cơ hoạt động một cách hiệu quả hơn, từ đó giảm tiêu thụ một lượng nhiên liệu nhất định. Hãy cố gắng duy trì tốc độ ổn định, nhất là khi di chuyển trên đường cao tốc.

Lái xe êm ái, tránh tăng tốc hay phanh gấp và duy trì tốc độ ổn định sẽ giúp động cơ vận hành hiệu quả, tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải và góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch hơn. wikiHow

2. Bảo dưỡng xe theo định kỳ

Một chiếc xe được bảo dưỡng tốt sẽ ít thải ra khí độc hại hơn.

Thay dầu nhớt: Dầu sạch giúp giảm ma sát, khiến động cơ hoạt động trơn tru và tiết kiệm nhiên liệu.

Thường xuyên kiểm tra lốp: Lốp non hơi làm tăng lực cản, buộc động cơ phải làm việc nhiều hơn, dẫn đến tăng lượng khí thải CO2.

Thay lọc gió: Lọc gió bẩn sẽ làm giảm hiệu suất đốt cháy và gây ô nhiễm không khí.

3. Hạn chế về tải trọng

Mỗi kilogram (kg) trọng lượng dư thừa trên xe đều khiến động cơ phải làm việc nặng hơn. Hãy thường xuyên dọn dẹp những đồ vật không cần thiết để giảm tải trọng, từ đó tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải.

4. Sử dụng nhiên liệu sạch

Việc sử dụng nhiên liệu sạch và đúng chuẩn không chỉ giúp bảo vệ động cơ mà còn giảm đáng kể lượng khí thải độc hại ra môi trường.

5. Lựa chọn phương tiện thay thế

Đối với những quãng đường ngắn, hãy cân nhắc đi bộ, đạp xe hoặc sử dụng phương tiện công cộng. Đây là những cách hiệu quả nhất để giảm thiểu lượng khí thải và bảo vệ môi trường.