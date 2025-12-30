10 sự kiện nổi bật về ô tô, xe máy tại Việt Nam trong năm 2025 30/12/2025 16:46

(PLO)-Năm 2025 với nhiều thay đổi đáng chú ý trên thị trường ô tô, xe máy. Cùng nhìn lại 10 sự kiện nổi bật, được nhiều người quan tâm trong lĩnh vực này.

1. Xe điện “soán ngôi” xe xăng tại đô thị

Trong năm 2025, câu chuyện chuyển đổi xe xanh tại Việt Nam là sự kiện được nhiều người quan tâm, đặc biệt ở các khu vực đô thị như Hà Nội và TP.HCM. Lần lượt các TP lớn đưa ra các đề án về việc chuyển đổi xe xăng sang xe điện và các chính sách giảm khí thải carbon để giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ phương tiện giao thông.

Mẫu xe VinFast VF 3 hiện đang có doanh số cao nhất tại thị trường ô tô Việt Nam. Ảnh: HĐ

Nhiều hội thảo được diễn ra, nhiều chuyên gia và các cơ quan chức năng bàn luận để sớm đưa ra một lộ trình phù hợp nhất cho người dân và doanh nghiệp. Các đơn vị vẫn tiếp tục nghiên cứu nhưng chuyển biến đáng chú ý nhất vẫn là sự trỗi dậy của các dòng xe điện.

Cùng với đà hồi phục của thị trường ô tô Việt Nam, doanh số nhiều mẫu xe cũng có bước tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 11-2025 (chưa chốt doanh số tháng 12), màn "tăng tốc" của nhiều mẫu ô tô điện VinFast.

Như thường lệ, hãng xe Việt Nam tiếp tục cho thấy sự áp đảo với nhiều mẫu xe góp mặt trong top những mẫu ô tô bán chạy nhất của 11 tháng trong năm 2025. Cụ thể, VinFast VF 3 đạt 40.660 xe, VinFast VF 5 đạt 38.478 xe, VinFast VF 6 đạt 19.750 xe. Đáng chú ý, VinFast Limo Green là mẫu xe mới của VinFast hướng đến nhóm khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách, taxi công nghệ. VinFast Limo Green có giá từ 749 triệu đồng nhưng cũng đạt doanh số bất ngờ 16.146 xe.

Trong khi đó các mẫu xe xăng bán chạy nhất cũng chỉ có doanh số 17.316 xe là mẫu Mitsubishi Xpander, các mẫu khác gồm: Ford Ranger: 16.493 xe, Toyota Yaris Cross: 13.208 xe….

Không chỉ ô tô, thị trường xe máy 2025 chứng kiến bước ngoặt khi các dòng xe máy điện thông minh có cự ly di chuyển vượt mốc 200km/sạc. Bên cạnh đó, người dùng trẻ chuyển sang xe điện không chỉ vì môi trường mà vì công nghệ và sự đa dạng về mẫu mã. Năm 2025 ghi nhận sự chuyển dịch từ xe xăng sang xe điện một cách mạnh mẽ nhất.

2. Hàng loạt ưu đãi làm "đòn bẩy" cho xe xanh

Năm 2025 tiếp tục chứng kiến các chính sách ưu đãi mạnh tay từ các hãng xe điện, đặc biệt là VinFast. Chính sách miễn phí sạc pin của VinFast đang được thực hiện kéo dài tới hết ngày 30-6-2027. Trong đó, khách hàng mua xe kèm pin được sử dụng xe với chi phí “0 đồng nhiên liệu” hoàn toàn trong vòng hơn 2 năm.

Đây là đặc quyền chưa từng có trên thị trường, khiến chi phí sở hữu và sử dụng xe điện trở về mức tối thiểu, phù hợp với khả năng tiếp cận của đông đảo người tiêu dùng. Đồng thời, chính sách ưu đãi đặc biệt hấp dẫn cũng giúp các doanh nghiệp đối tác nâng cao hiệu quả kinh doanh, tối ưu hiệu suất trạm sạc vào các khung giờ thấp điểm.

Mức thu lệ phí trước bạ ô tô điện từ ngày 1-3-2025 đến ngày 28-2-2027 chỉ là 1%. Ảnh: TN

Chưa kể đến chính sách ưu đãi về lệ phí trước bạ từ Chính phủ đối với xe điện. Cụ thể, Nghị định 10/2022 quy định từ ngày 1-3-2025 thì mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

Cụ thể, mức thu lệ phí trước bạ ô tô điện từ ngày 1-3-2025 đến ngày 28-2-2027: 1%. Riêng ô tô điện chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống : nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 5%.

Mức thu lệ phí trước bạ ô tô điện từ ngày 1-3-2027 trở đi: 2%. Riêng ô tô điện chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống : nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%.

3. Cuộc chiến phủ sóng trạm sạc

VinFast đã xây dựng mạng lưới trạm sạc xe điện trải dài từ Bắc vào Nam, bao phủ cả khu vực thành thị lẫn nông thôn với hơn 150.000 cổng sạc. Nhờ sự phân bố rộng khắp này, người dùng xe điện VinFast dù đi ô tô hay xe máy đều có thể dễ dàng tìm thấy điểm sạc gần nhất trong hành trình.

Các trạm sạc V-Green được trang bị nhiều loại trụ sạc hiện đại, phục vụ nhu cầu và thời gian sử dụng khác nhau. Không chỉ đáp ứng tốc độ sạc, hệ thống trạm sạc VinFast còn tích hợp nhiều tiện ích thông minh.

Hệ thống trạm sạc và tủ đổi pin đang được nhiều người ủng hộ. Ảnh: MT

Ngoài ra, tại TP.HCM V-Green cũng “bắt tay” cùng Sở Xây dựng nghiên cứu, lắp đặt 10.000 tủ đổi pin cho xe máy điện tại vỉa hè trong thời gian tới. Hiện thông tin này đang được nhiều người dân, chuyên gia ủng hộ.

Bên cạnh đó, một số hãng xe Trung Quốc đã bắt đầu bắt tay chia sẻ hoặc xây dựng mạng lưới sạc chung.

4. Thị trường Việt Nam và cuộc đổ bộ của xe Trung Quốc

Nếu những năm trước chúng ta chỉ thấy sự thăm dò, thì năm 2025 là lúc các hãng xe Trung Quốc (BYD, GWM, MG, Chery...) thực sự bám rễ.

Hàng loạt mẫu xe Trung Quốc được ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: TN

Thống kê của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong tháng 11 có 18.350 ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về nước, kim ngạch hơn 455,5 triệu USD. Con số này tăng 12,3% về lượng và 5,8% về giá trị so với tháng trước. Trong tháng 11, đã có tổng cộng 5.001 ô tô được nhập khẩu từ Trung Quốc trong tháng 11, đạt giá trị kim ngạch 157,3 triệu USD, tăng hơn 12,3% về lượng và tăng nhẹ 2% so với tháng liền trước.

Ngoài ra, Việt Nam cũng nhập khẩu 7.189 ô tô từ Indonesia, đạt kim ngạch 101 triệu USD. So với tháng 10, lượng ô tô nhập khẩu từ Indonesia tăng 37,7% và kim ngạch tăng 30,9%.

Trong khi đó, ô tô nhập khẩu từ Thái Lan chỉ có 4.783 xe, đạt kim ngạch 97,6 triệu USD, giảm 8,9% về lượng và 9,2% về giá trị so với tháng liền trước.

Đây là lần đầu tiên số lượng ô tô Trung Quốc nhập khẩu vượt qua xe từ Thái Lan. Về giá trị kim ngạch, xe Trung Quốc đã tạo khoảng cách rất xa so với hai xuất xứ lớn là Thái Lan và Indonesia.

Nhiều người dùng đánh giá trong năm 2025, xe Trung Quốc giới thiệu tại Việt Nam có đa dạng mẫu mã và nguồn cung dồi dào, do đó nhiều người dùng xuống tiền mua xe, đặc biệt là các mẫu xe điện.

5. "Cú sốc" hủy triển lãm Vietnam Motor Show (VMS) 2025

Vào tháng 8-2025, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã chính thức thông báo hủy triển lãm ô tô lớn nhất năm. Đây là triển lãm về ngành ô tô lớn nhất hàng năm thường được tổ chức vào tháng 10 và được nhiều người chờ mong để chiêm ngưỡng các mẫu ô tô mới, đa dạng.

Từng là triển lãm được nhiều người mong chờ thì VMS bị huỷ trong năm 2025. Ảnh: TN

Tuy nhiên, thay vì tổ chức triển lãm này, nhiều hãng xe chuyển sang các sự kiện lái thử riêng lẻ (Roadshow) để tiếp cận trực tiếp túi tiền người dùng.

6. Sự lên ngôi của phân khúc MPV, SUV

Năm 2025 chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong danh mục sản phẩm của nhiều hãng ô tô tại Việt Nam, khi một loạt mẫu xe từng quen thuộc lần lượt rút lui do doanh số sụt giảm và không còn phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới.

Các mẫu xe đô thị dần rút lui khỏi top ô tô bán chạy hàng tháng. Ảnh: ĐH

Theo giới chuyên gia, những hãng xe chậm thay đổi công nghệ và những nhà kinh doanh chỉ dựa vào "mác" thương hiệu cũ sẽ bị tụt lại phía sau. Có thể nhìn thấy sự thay đổi xu hướng của người dùng dễ dàng nhất khi top ô tô bán chạy nhất hàng tháng luôn thiếu vắng các mẫu xe đô thị, nhỏ gọn ở các phân khúc hạng A, hạng sedan hạng B. Thay vào đó là các phân khúc MPV, SUV đa dụng và các mẫu xe điện của VinFast.

7. Xe Việt “vươn mình” ra thế giới

Không còn là những lô xe xuất khẩu thử nghiệm, năm 2025 ghi nhận doanh số ổn định của các dòng VF 8 và VF 9 tại Bắc Mỹ. Bên cạnh đó, VinFast lọt vào danh sách những hãng xe điện có tốc độ tăng trưởng thị phần nhanh tại bang California. Xóa tan định kiến về chất lượng xe "Made in Vietnam", mở đường cho các thương hiệu phụ trợ khác của Việt Nam tiến vào thị trường khó tính này.

Nhiều mẫu xe VinFast giành giải thưởng trên thế giới. Ảnh: HĐ

Năm 2025 cũng là năm đánh dấu các mẫu xe Việt tiếp tục "ẵm" giải về thiết kế và đột phá công nghệ tại các triển lãm lớn. Đơn cử như VinFast công bố giành chiến thắng tại 6 hạng mục trong khuôn khổ Giải thưởng Effie Awards châu Á – Thái Bình Dương (APAC Effie Awards) được tổ chức tại Singapore.

8. Số lượng ô tô bị ảnh hưởng do bão lũ

Năm 2025, Việt Nam hứng chịu nhiều cơn bão, trong đó số lượng tổn thất xe ô tô khi bị ngập nước rất nhiều. Số lượng xe thực tế bị hư hại (bao gồm cả xe không mua bảo hiểm thân vỏ) ước tính lên đến hàng chục nghìn chiếc tại các khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng và Hà Nội, Phú Yên…

Ô tô bị ngập lụt với kinh phí sửa chữa cao ngút. Ảnh: MXH

Một số dạng hư hại phổ biến nhất như nước xâm nhập vào động cơ và hệ thống điện. Chi phí sửa chữa trung bình dao động từ 50 triệu đến hơn 2 tỉ đồng/xe tùy dòng xe sang hay bình dân.

9. Chu kỳ đăng kiểm ô tô từ ngày 1-1-2025

Chu kỳ kiểm định với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 47/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) như sau:

Nguyên tắc xác định chu kỳ kiểm định: Năm sản xuất của xe được sử dụng làm căn cứ để xác định chu kỳ kiểm định.

Ví dụ: xe cơ giới có năm sản xuất 2025 thì:

Đến hết 31-12-2027 được tính là đã sản xuất đến (trong thời gian) 2 năm (2027 - 2025 = 2 năm).

Từ 1-1-2028 được tính là đã sản xuất trên 2 năm (2028 - 2025 = 03 năm).

Xe cơ giới kiểm định lần tiếp theo có thời hạn kiểm định tính theo chu kỳ định kỳ nhỏ hơn thời hạn kiểm định của chu kỳ kiểm định lần gần nhất trước đó thì thời hạn kiểm định cấp lần tiếp theo được cấp bằng với thời hạn kiểm định của chu kỳ kiểm định lần gần nhất trước đó tương ứng với “Loại phương tiện” trong Bảng chu kỳ kiểm định nhưng tính từ ngày kiểm định cấp chu kiểm định lần gần nhất trước đó.

Chu kì kiểm định mới cũng được áp dụng trong năm 2025. Ảnh: TN

Ví dụ: xe ô tô đến 8 chỗ (không kể chỗ của người của lái xe) không kinh doanh vận tải kiểm định và cấp chu kỳ đầu ngày 10-5-2025 được cấp giấy chứng nhận kiểm định với chu kỳ là 36 tháng, hạn kiểm định đến ngày 9-5-2028; đến ngày 20-5-2025 xe đến kiểm định lại để cấp giấy chứng nhận kiểm định tương ứng với xe kinh doanh vận tải thì thời hạn kiểm định được cấp như sau:

Chu kỳ kiểm định lần đầu của xe đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) có kinh doanh vận tải là 24 tháng được tính từ ngày kiểm định và cấp chu kỳ đầu là ngày 10-5-2025, do đó thời hạn kiểm định được cấp cho xe là: 9-5-2027.

10. Thuế Tiêu thụ đặc biệt mới

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14-6-2025, từ ngày 1-1-2026, các dòng xe hybrid sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe sử dụng động cơ xăng, dầu cùng chủng loại. Trước đây, ưu đãi này chỉ áp dụng cho xe hybrid cắm sạc (PHEV).

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14-6-2025, từ ngày 1-1-2026. Ảnh: TN

Với việc thuế tiêu thụ đặc biệt giảm 30% so với hiện hành, giá bán cũng như giá tính lệ phí trước bạ của các mẫu xe hybrid được kỳ vọng sẽ điều chỉnh giảm đáng kể. Mức giảm cụ thể sẽ tùy thuộc vào từng dòng xe.