Điều gì đang xảy ra với xe máy Honda? 05/03/2026 14:16

Hãng xe máy Honda tại Ấn Độ vừa công bố kết quả kinh doanh đầy ấn tượng trong tháng 2-2026 với tổng sản lượng bán ra đạt 567.351 chiếc, đánh dấu mức tăng trưởng tới 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tổng khối lượng kinh doanh hàng tháng này, thị trường nội địa Ấn Độ đóng góp chủ lực với 513.190 xe, trong khi hoạt động xuất khẩu cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực với 54.161 xe được bàn giao.

Sự bứt phá này được ghi nhận đồng đều ở cả phân khúc trong nước và quốc tế khi so sánh với dữ liệu của tháng 2 năm 2025.

Tính lũy kế từ đầu năm tài chính 2026 (từ tháng 4-2025 đến tháng 2-2026), xe máy Honda tại Ấn Độ đã đạt tổng doanh số 5.820.556 chiếc. Trong đó, tiêu thụ nội địa chiếm 5.237.169 xe và sản lượng xuất khẩu đạt 583.387 xe.

Những con số tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ củng cố vị thế dẫn đầu của Honda tại thị trường xe hai bánh lớn nhất thế giới mà còn cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu tiêu dùng và hiệu quả từ các chiến lược mở rộng thị trường của hãng trong năm tài chính vừa qua.