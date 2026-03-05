Mức khí thải trên tem kiểm định mới là theo thực tế hay tại thời điểm sản xuất của xe?

Từ ngày 1-3, các Trung tâm Đăng kiểm tại Việt Nam chính thức áp dụng quy trình kiểm tra khí thải mới theo Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm siết chặt tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông.
Sau hai ngày áp dụng mức khí thải mới được các Trung tâm Đăng kiểm kiểm tra theo nhiều phương pháp khác nhau, nhiều chủ xe “khoe” đạt kiểm định dù tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt.
Đáng chú ý, các tem kiểm định được dán lên kính lái xe ô tô là những xe đạt tiêu chuẩn khí thải và thể hiện rõ mức khí thải của xe.
Nhiều chủ xe thắc mắc mức khí thải mà dán trên tem đăng kiểm là mức khí thải theo thực tế của xe hay theo năm sản xuất xe.
Một đăng kiểm viên tại TP.HCM cho biết mức khí thải được dán trên tem kiểm định là mức khí thải theo thực tế hiện tại của xe, tức là đã được đơn vị đăng kiểm kiểm tra tại thời điểm kiểm tra khí thải. Còn mức khí thải theo nhà sản xuất chỉ là điều kiện đạt và trong quá trình sử dụng nếu chủ xe không bảo dưỡng, sửa chữa đúng thì mức khí thải có thể kém đi.
Căn cứ Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg và QCVN 85:2025/BNNMT, các Cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ như sau:
Lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ:
Từ ngày 1 tháng 3 năm 2026 áp dụng các mức khí thải:
- Mức 1 đối với xe ô tô sản xuất trước năm 1999;
- Mức 2 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016;
- Mức 3 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021;
- Mức 4 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022.
- Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027: Áp dụng Mức 4 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và TP.HCM.
- Từ ngày 1 tháng 1 năm 2028: Áp dụng Mức 5 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022 tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và TP.HCM.
- Từ ngày 1 tháng 1 năm 2029: Xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ Mức 2 trở lên.
- Từ ngày 1 tháng 1 năm 2032: Áp dụng Mức 5 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022.