Mức khí thải trên tem kiểm định mới là theo thực tế hay tại thời điểm sản xuất của xe? 05/03/2026 12:25

(PLO)-Nhiều chủ xe thắc mắc mức khí thải mà dán trên tem đăng kiểm là mức khí thải theo thực tế của xe hay theo năm sản xuất xe.

Từ ngày 1-3, các Trung tâm Đăng kiểm tại Việt Nam chính thức áp dụng quy trình kiểm tra khí thải mới theo Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm siết chặt tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông.

Sau hai ngày áp dụng mức khí thải mới được các Trung tâm Đăng kiểm kiểm tra theo nhiều phương pháp khác nhau, nhiều chủ xe “khoe” đạt kiểm định dù tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt.

Đáng chú ý, các tem kiểm định được dán lên kính lái xe ô tô là những xe đạt tiêu chuẩn khí thải và thể hiện rõ mức khí thải của xe.

Tem kiểm định mới ghi rõ tiêu chuẩn khí thải mà xe đang đạt được. Ảnh: MXH

Một đăng kiểm viên tại TP.HCM cho biết mức khí thải được dán trên tem kiểm định là mức khí thải theo thực tế hiện tại của xe, tức là đã được đơn vị đăng kiểm kiểm tra tại thời điểm kiểm tra khí thải. Còn mức khí thải theo nhà sản xuất chỉ là điều kiện đạt và trong quá trình sử dụng nếu chủ xe không bảo dưỡng, sửa chữa đúng thì mức khí thải có thể kém đi.

Căn cứ Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg và QCVN 85:2025/BNNMT, các Cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ như sau:

Lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ:

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2026 áp dụng các mức khí thải: