Những lưu ý cho các chủ xe ô tô khi bảo dưỡng dịp cận Tết Nguyên đán 21/01/2026 12:51

(PLO)- Ngoài việc bảo dưỡng các hạng mục cần thiết, các chuyên gia đưa ra lời khuyên với chủ xe là cần đăng kiểm xe trước hạn kẻo hết hạn kiểm định ô tô trong mùa Tết.

Thời điểm cận kề Tết Nguyên đán 2026, nhiều chủ xe bắt đầu lên kế hoạch duy tu, bảo dưỡng ô tô để chuẩn bị cho một chuyến đi du xuân, về quê. Theo các chuyên gia, trước mỗi chuyến đi xa, các chủ xe cần kiểm tra lại, bổ sung thêm các bộ phận như lốp xe, nước làm mát, ắc quy…

Kiểm tra lốp xe

Lốp là một trong những bộ phận quan trọng nhất, ảnh hưởng đến khả năng vận hành, độ an toàn cũng như mức tiêu thụ nhiên liệu của xe trong suốt quá trình sử dụng.

Cần kiểm tra lốp xe mỗi khi bảo dưỡng xe ô tô. Ảnh: ĐV

Có 2 yếu tố chính ảnh hưởng đến quá trình sử dụng lốp, yếu tố đầu tiên là độ mòn của lốp. Hãng sản xuất lốp luôn có nhiều cách nhắc nhở khách hàng của mình khi nào nên thay lốp. Thông dụng nhất, trên rãnh gai lốp luôn có các vị trí đánh dấu độ mòn tới hạn của lốp. Khi độ cao gai lốp và độ cao của các điểm này bằng nhau, bạn nên thay lốp ngay

Trong quá trình sử dụng, mỗi 10.000 km, chủ xe nên mang xe đi đảo lốp một lần để tất cả các lốp được mòn đều hơn, đảm bảo tuổi thọ và hiệu suất của lốp. Sau khoảng 50.000 đến 70.000 km phải thay lốp một lần để đảm bảo cho quá trình vận hành được an toàn và tối ưu nhất.

Yếu tố còn lại là áp suất lốp. Bơm lốp đúng áp suất giúp xe lăn trên đường với toàn bộ mặt lốp, mặt tiếp xúc được trải đều hơn, qua đó giúp mòn đều bề mặt lốp.

Bên cạnh đó, một bộ lốp được bơm đúng áp suất còn mang đến những lợi ích trực tiếp cho người sử dụng như độ êm ái tối ưu, khả năng vào cua ổn định, quãng đường phanh ngắn nhất và tiết kiệm nhiên liệu.

Áp suất lốp thường khác nhau tùy theo mẫu xe và loại lốp được nhà sản xuất sử dụng. Người dùng có thể biết được thông số áp suất lốp tiêu chuẩn bằng cách xem ở phần giấy hướng dẫn dán trên phần khung cửa ở ghế lái.

Kiểm tra ắc quy

Các chủ xe lưu ý trường hợp đã thay thế ắc quy trong 1-2 năm trở lại cần phải lưu ý đến chúng trước khi Tết đến. Chúng ta có thể ghé đến một đại lý hoặc cửa hàng bán ắc quy xe hơi để kiểm tra hoặc lưu ý với các nhân viên tại các điểm sửa chữa, bảo dưỡng xe.

Các chủ xe cũng cần lựa chọn thời điểm thích hợp để đi bảo dưỡng, sửa chữa xe dịp cận Tết. Ảnh: ĐV

Nếu chủ xe tính toán đến phương án dự phòng những rủi ro có thể gặp trên đường, chủ xe có thể trang bị thêm bộ kích bình cầm tay đang được bán khá phổ biến trên các sàn thương mại điện tử hoặc các cửa hàng phụ kiện.

Kiểm tra nước làm mát

Công dụng chính của nước làm mát là đảm bảo động cơ vận hành trong dải nhiệt độ tối ưu, không bị nóng, quá nhiệt trong quá trình vận hành. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với những chuyến du lịch dài ngày hay khi vận hành xe trong điều kiện giao thông đông đúc của những giáp Tết.

Các vấn đề quá nhiệt liên quan đến rò rỉ và hao hụt nước làm mát có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng cho xe, nặng nhất là ảnh hưởng trực tiếp đến những thành phần cốt lõi trong động cơ như trục khuỷu (cốt máy), thanh truyền (tay dên), piston, … và sẽ tốn của bạn một khoảng tiền lớn để khắc phục.

Do đó, khi bảo dưỡng xe trước Tết, chủ xe cần kiểm tra lượng nước mát còn trong xe. Thời hạn thay thế nước làm mát định kỳ có thể khác nhau tùy theo mỗi nhà sản xuất, con số tương đối là khoảng 40.000 km.

Kiểm tra dầu động cơ (nhớt máy)

Nếu xem động cơ như trái tim thì dầu nhớt nói riêng và hệ thống bôi trơn nói chung chính là các mạch máu nuôi sống cơ thể. Tương tự như nước làm mát, dầu nhớt có vai trò rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành, độ bền bỉ và ổn định của động cơ và các bộ phận khác.

Thời điểm thay nhớt thường phụ thuộc vào đặc tính của từng loại nhớt, đời và tuổi của xe, điều kiện đường sá và khí hậu cũng như thói quen vận hành của người lái.

Lựa chọn những garage uy tín cũng là nguyên tắc mà chủ xe cần tính toán. Ảnh: ĐV

Dù nhiều xe ô tô hiện nay có sử dụng chức năng thông báo trên màn hình khi đến hạn thay nhớt nhưng các chủ xe cũng không nên chủ quan. Hệ thống này sẽ đo quãng đường đã di chuyển và sức ì trong quá trình vận hành để tính toán thời điểm thay nhớt cho xe.

Vệ sinh lọc gió động cơ, lọc gió điều hòa, chăm sóc nội ngoại thất

Kiểm tra và vệ sinh lọc gió động cơ hay điều hòa thường khá đơn giản, chúng ta cũng có thể tự làm tại nhà nhưng cũng có thể kết hợp việc bảo dưỡng khi đến các garage.

Đối với việc chăm sóc ngoại, nội thất: Nếu không có nhu cầu quá cao, việc lau dọn, chăm sóc xe tại nhà cũng là thú vui trong những ngày cuối năm. Việc tận tay rửa xe, hút bụi, đánh bóng hoặc vệ sinh ghế da cũng giúp chúng ta an tâm hơn trước khi bước qua năm mới.

Nếu có yêu cầu cao hơn, anh em có thể sử dụng dịch vụ của các cơ sở chuyên làm đẹp cho xe ô tô. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, các đơn vị này cũng rất đông đúc, chưa kể việc chờ đợi, xếp lịch hẹn cũng khá dài. Vì vậy, anh em cũng cần cân nhắc để có kết quả tối ưu nhất.

Đăng kiểm trước hạn

Các chủ xe cũng cần lưu ý đăng kiểm trước khi hết hạn trong mùa Tết. Ảnh: TN

Thời gian chuẩn bị Tết thường khá bận rộn, một số chủ xe có thể quên chiếc xe hơi của mình có thể hết thời hạn đăng kiểm ngay trong dịp Tết.

Vì vậy, chủ xe cũng cần sắp xếp thời gian đăng kiểm càng sớm càng tốt trước khi nghỉ Tết. Đồng thời cũng cần bảo dưỡng các hệ thống như phanh, khí thải và kiểm tra phạt nguội trước khi đi đăng kiểm để không bị rớt đăng kiểm.