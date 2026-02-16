Quy tắc 'vàng' khi sạc xe máy điện để du xuân an toàn, bền bỉ 16/02/2026 19:37

Nhiều người khi mới mua xe máy điện trong 3 lần sạc đầu tiên, người dùng nên sạc trong thời gian khoảng 10 giờ đồng hồ để làm già ắc quy. Những lần sạc sau đó, chủ xe chỉ cần sạc đủ thời gian theo thông số của từng loại xe mà nhà sản xuất đã khuyến cáo. Nghĩa là khi thấy đèn sạc chuyển sang màu xanh thì pin đã được sạc đầy và có thể rút sạc kết thúc quá trình sạc pin.

Còn trong quá trình sử dụng xe thường xuyên, các chủ xe máy điện nên sạc xe khi dung lượng pin còn khoảng 20%.

Sạc xe máy điện ngày Tết phải đúng cách để đảm bảo xe vận hành an toàn. Ảnh: TN

Cách sạc xe điện đúng cách không bị chai đó là duy trì dung lượng pin trên 20% khi sử dụng. Điều này đồng nghĩa với việc không nên dùng pin đến khi cạn kiệt rồi mới sạc nhằm tránh tạo áp lực quá lớn lên pin, lâu dần sẽ làm pin nhanh bị chai, bị phồng. Hơn nữa thói quen này sẽ đảm bảo việc di chuyển không bị gián đoạn và giảm bớt nỗi sợ hết pin giữa đường. Sau khi sử dụng xe, người dùng không nên sạc pin ngay mà nên đợi sau 30 phút đến 1 giờ để nhiệt độ pin giảm về nhiệt độ môi trường, sau đó mới tiến hành sạc pin.

Sau khi màn hình báo pin đầy 100% không nên tiếp tục sạc 1 lúc. Nếu không đi quãng đường dài thì chủ phương tiện không nhất thiết phải sạc đến 100% do điều này sẽ làm giảm tuổi thọ của pin. Khi sạc đầy, các lớp điện cực nhanh bị phá hủy hơn khiến tuổi thọ của hệ thống pin lithium giảm.

Theo các chuyên gia, cách sạc xe điện đúng cách để giữ cho tuổi thọ pin lâu bền hơn là nhiệt độ lý tưởng khi sạc 20°C đến 45°C. Không để xe và cục pin ở nơi quá lạnh hay quá nóng.

Khi sạc, người dùng nên đặt bộ sạc ở nơi thoáng khí, tránh hơi ẩm và không nên đặt bộ sạc lên yên xe. Tuyệt đối không được đảo ngược kết nối giữa cực dương và cực âm.

Khi bảo quản, không dùng xe trong dài hạn, người dùng cần lưu ý như để xe trong điều kiện mát mẻ, trong khoảng 20-30 độ C. Pin phải có dung lượng khoảng 40%- 50% vì nếu ít hơn mức này có thể dẫn đến tình trạng pin cạn năng lượng, giảm mạnh hiệu năng, qua thời gian lâu sẽ làm cho pin hỏng, không thể sử dụng lại nữa.

Xe điện để lâu vẫn có thể sử dụng bình thường, không bị chết máy như xe xăng, nhưng chủ sở hữu cần đảm bảo bảo quản pin đúng cách theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng đưa ra một số lưu ý về cách sạc xe điện, khuyến cáo về cách sạc pin xe điện không chai như: Chỉ sử dụng bộ sạc chính hãng nhà sản xuất cung cấp; Cắm đầu sạc vào xe trước, sau đó mới cắm phích vào ổ điện; Để rút sạc cần tắt xe trước, sau đó rút phích điện xong mới rút giắc sạc; Muốn bật khóa xe, cần đợi ít nhất 30 giây sau khi cắm sạc; Nên đợi khoảng 1 phút sau khi rút sạc ra khỏi xe thì mới cắm lại sạc.

Khi pin bị nóng từ trên 72℃ - mức quá nhiệt độ, nên dừng ngay việc sạc và mang pin đến hệ thống, đại lý xe máy điện để chuyên viên kỹ thuật kiểm tra và xử lý đúng cách, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Sau khi sạc đầy pin, để nhiệt độ pin trở về bình thường rồi mới sử dụng, không sạc pin ở nơi dễ cháy nổ hoặc những môi trường không ổn định. Trong quá trình sạc, nếu phát hiện mùi lạ cần dừng sạc pin ngay lập tức và bảo quản pin đúng cách cũng là cách giúp kéo dài tuổi thọ của pin.