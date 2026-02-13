Đừng để bùn đất 'ăn mòn' ô tô của bạn trong mùa Tết 2026 13/02/2026 19:04

(PLO)-Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 khi các cửa hàng đóng cửa thì việc chăm sóc ô tô tại nhà là không thể thiếu nhưng các chủ xe cần lưu ý những vấn đề này.

Tuỳ thuộc vào thời tiết mỗi vùng miền, áp lực vận hành ngày dài cùng thói quen vệ sinh xe sai cách đang trở thành "thủ phạm" làm hư hỏng chiếc ô tô của bạn. Vì vậy, trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 khi các cửa hàng đóng cửa thì việc chăm sóc ô tô tại nhà là không thể thiếu.

Cần thiết vệ sinh xe tại nhà mùa Tết

Những chuyến đi xa trên đường sẽ khiến cho chiếc xe tiếp xúc trực tiếp với nhiều hoạt chất, đặc biệt là các hợp chất gây oxy hóa, có thể làm rỉ sét hệ thống gầm, ống xả và các ốc vít chỉ trong vài tuần.

Ngày Tết chăm xe cũng cần cẩn trọng. Ảnh: NN

Những vết nhựa đường từ các công trình thi công gấp rút trước Tết nếu không được tẩy sớm sẽ ăn mòn lớp sơn bóng (Clear Coat) vĩnh viễn.

Đồng thời, dịp Tết, chiếc xe thường xuyên phải hoạt động trong tình trạng "quá sức". Xe thường phải chở từ 5-7 người cùng khối lượng lớn hành lý, quà cáp khiến hệ thống phanh và lốp chịu áp lực lớn liên tục. Việc di chuyển trong điều kiện tắc đường (Stop-and-Go) khiến động cơ làm việc ở vòng tua cao, sinh nhiệt lớn, làm chất lượng dầu nhớt sụt giảm nhanh chóng.

Chưa kể đến những ngày này đa số người ngồi trên xe thường sẽ mang theo nhiều loại đồ ăn vặt như vụn bánh, hạt hướng dương hay nước ngọt đổ ra sàn xe là nguồn dinh dưỡng "mời gọi" vi khuẩn, nấm mốc và đặc biệt là loài chuột ghé thăm. Nếu không dọn dẹp kỹ, khoang cabin sẽ sớm trở thành ổ dịch bệnh và mùi hôi sau kỳ nghỉ.

Những sai lầm khi tự rửa xe tại nhà

Nhiều chủ xe đã tự tay chăm sóc xe nhưng lại mắc những lỗi sơ đẳng. Theo các chuyên gia, để xe bền bỉ sau Tết, chủ xe cần thực hiện vệ sinh, thay dầu nhớt và tuyệt đối không sử dụng các chất tẩy rửa gia dụng cho bề mặt sơn ô tô.

Cụ thể, việc sử dụng nước rửa chén, xà bông giặt có tính kiềm cao sẽ trực tiếp làm mất lớp bảo vệ bề mặt và làm bạc màu sơn xe. Thay vào đó, hãy dùng dung dịch tẩy rửa chuyên dụng để rửa xe. Trước khi tự tay rửa xe, bạn nên tháo các loại trang sức đeo trên tay như đồng hồ, nhẫn, vòng đeo tay… để tránh va đập làm trầy xước bề mặt sơn xe. Đã có không ít trường hợp chủ xe vô ý rửa xe khi còn đeo một số trang sức bằng kim loại trên tay khiến bề mặt sơn xe bị ảnh hưởng.

Hay tận dụng quần áo cũ có dính nút, khuy hoặc khăn khô cứng sẽ làm trầy xước bề mặt sơn. Chủ xe nên dùng khăn sợi mềm chuyên dụng, có tính hút nước cao.

Theo các chuyên gia, để xe bền bỉ sau Tết, chủ xe cần thực hiện vệ sinh. Ảnh: NN

Việc dùng vòi phun áp lực cao xịt thẳng vào khoang máy khi vừa mở nắp ca-pô là hành động cực kỳ nguy hiểm, dễ gây chập cháy hoặc hư hỏng các linh kiện điện tử. Đặc biệt, một số chủ xe thường tự tay làm sạch khoang động cơ. Khu vực này dù được che đậy bằng nắp ca pô nhưng sau một thời gian sử dụng, động cơ cùng nhiều bộ phận khác sẽ bị bám bụi, dầu mỡ làm giảm hiệu quả thoát nhiệt. Để vệ sinh bộ phận này, ngay sau khi mở nắp capô, một số người thường chủ quan dùng vòi phun nước xịt mạnh vào khoang động cơ. Việc làm này giúp nhanh chóng loại bỏ bụi bẩn nhưng có thể ảnh hưởng đến các mối điện. Nước có thể xâm nhập vào các mối nối điện gây hiện tượng chập điện.

Khi lau xe nên chuẩn bị ít nhất 2 xô nước có lót miếng lưới lọc rửa bụi bẩn ở đáy xô. Trong đó, 1 xô chứa nước sạch, xô còn lại hòa dung dịch tẩy rửa chuyên dụng với lượng nước nhất định. Sau mỗi lần dùng khăn lau hoặc miếng bọt biển để lau bề mặt xe nên nhúng vào xô chứa nước, giặt sạch trước khi nhúng vào xô chứa dung dịch tẩy rửa để tiếp tục lau. Cách làm này sẽ loại bỏ những hạt cát bám trên khăn hoặc miếng bọt biển giúp xe không bị trầy xước sau mỗi lần lau chùi.