5 cách mà người dân có thể cung cấp video, hình ảnh cho CSGT xử lý vi phạm giao thông 26/02/2026 14:58

(PLO)- 5 hình thức mà người dân có thể cung cấp video, hình ảnh để cơ quan chức năng xác minh, xử lý khi phát hiện vi phạm giao thông.

Bộ Công an đã có hướng dẫn cụ thể về việc gửi video và tố giác hành vi vi phạm giao thông để người dân có thể cung cấp thông tin giúp cơ quan chức xử lý theo quy định.

5 hình thức mà người dân có thể cung cấp video vi phạm giao thông cho cơ quan quản lý. Ảnh: MH

Theo đó, khi phát hiện người điều khiển phương tiện có dấu hiệu vi phạm giao thông, người dân có thể cung cấp video, hình ảnh để cơ quan chức năng xác minh, xử lý qua 5 hình thức sau:

Qua số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về trật tự an toàn giao thông của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông: 078.9388.539; Thông qua trang Fanpage Facebook của Cục Cảnh sát giao thông: https://www.facebook.com/cuccanhsatgiaothong; Thông qua ứng dụng giao thông trên thiết bị di động (App VNeTraffic); Thông qua thông tin phản ánh của các hội, nhóm giao thông trên Facebook; Thông qua phương tiện thông tin đại chúng.

Nghị định 61/2026 của Chính phủ (quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính) quy định cho phép tiếp nhận dữ liệu do người dân cung cấp để xử lý, nhưng phải đảm bảo trung thực, khách quan và không xâm phạm quyền riêng tư.

Cụ thể, khoản 3 Điều 16 của Nghị định cũng quy định cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu có trách nhiệm: Cung cấp đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, phương thức liên lạc trong trường hợp cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thu thập dữ liệu quy định tại Điều 18 Nghị định này cần liên hệ; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực, toàn vẹn của dữ liệu đã cung cấp; Phối hợp, hỗ trợ cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ việc khi được yêu cầu.

Điều 13 của Nghị định cũng quy định về yêu cầu, trách nhiệm của người sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như sau:

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, thanh tra viên chuyên ngành, công chức, viên chức thuộc các lực lượng quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này khi sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải bảo đảm các yêu cầu sau:

Nắm vững và thực hiện đúng quy định về chế độ quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ;

Được tập huấn về quy trình vận hành, thao tác sử dụng, bảo quản phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Trách nhiệm của người sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ:

Thực hiện đúng quy trình, quy định trong quá trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; đảm bảo an toàn, giữ gìn, bảo quản phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được giao;

Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đã được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và còn thời hạn hiệu lực theo quy định;

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Nghị định 61/2026 có hiệu lực từ 1-4.