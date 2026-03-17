Ô tô nhả khói đen có nguy cơ không đạt kiểm định về khí thải rất cao 17/03/2026 14:36

(PLO)- Theo chuyên gia đăng kiểm, không phải tất cả phương tiện ô tô nhả khói đen đều chắc chắn không đạt kiểm định, nhưng xe phát thải ra khói đen thường có nguy cơ không đạt kiểm định về khí thải rất cao.

Sáng 17-3, Báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức talkshow "Giải pháp công nghệ phù hợp với tiêu chuẩn khí thải mới”.

Tại buổi talkshow, TS Nguyễn Thành Sa, phụ trách Viện Cơ khí, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM chia sẻ về thông tin có thể “bắt bệnh” xe dựa trên độ khói và màu sắc khói mà ô tô nhả ra.

Theo TS Sa, các khí thải mà động cơ ô tô phát ra như đã đề cập ở trên nếu quá nhiều so với các thành phần khác sẽ làm thay đổi màu sắc của khí thải khi quan sát dưới ánh sáng mặt trời. Do đó, trong thực tế người ta có thể chẩn đoán tình trạng kỹ thuật của xe dựa vào màu sắc và thành phần khí thải.

Theo các chuyên gia, ô tô nhả khói đen có nguy cơ không đạt kiểm định khí thải. Ảnh: TN

Đánh giá thành phần khí thải, lượng khí thải, quy luật phát thải sử dụng các máy đo khí thải như trong các Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới, các đại lý bảo dưỡng ô tô, các phòng thí nghiệm, nghiên cứu,…

“Đánh giá khí thải dựa trên màu sắc cũng khá phổ biến để đánh giá ban đầu của hệ thống nhiên liệu, hệ thống đánh lửa, hệ thống kiểm soát khí thải hoặc tình trạng kín của buồng đốt. Khi có màu sắc khí thải thì sẽ có những chẩn đoán ban đầu”- TS Sa nhận định.

Theo TS Sa, khi có bất thường, màu sắc khí thải có thể như màu đen, màu xám, màu xanh nhạt hoặc màu trắng để so sánh với tình trạng bình thường không màu hoặc trắng nhạt. Các garage ô tô cũng có thể dựa vào màu sắc khí thải để chẩn đoán sau đó mới bắt bệnh cho xe.

Liên quan đến vấn đề đăng kiểm khi xe ô tô nhả khói đen, ông Huỳnh Văn Thiệt, Quyền Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP.HCM chia sẻ: “Không phải tất cả phương tiện ô tô nhả khói đen đều chắc chắn không đạt kiểm định, nhưng xe phát thải ra khói đen thường có nguy cơ không đạt kiểm định về khí thải rất cao”.

Theo ông Thiệt, động cơ phát thải ra khói đen có nhiều nguyên nhân gây ra: do sau thời gian dài hoạt động mà chủ phương tiện không thực hiện vệ sinh mụi than trong đường ống xả của động cơ, nhiên liệu động cơ không được đốt cháy hoàn toàn, lọc gió lâu ngày bị bẩn, hệ thống xử lý khí thải hoạt động kém…

Do đó, chủ phương tiện cần phải chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đưa xe đi kiểm định (như: thay dầu, lọc gió, vệ sinh buồng đốt, kiểm tra vòi phun, bơm cao áp, điều chỉnh tốc độ lớn nhất của động cơ theo đúng quy định của nhà sản xuất, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải, cảm biến oxy...) để giảm lượng khí thải phát thải của xe, tránh các trường hợp không thực hiện được việc đo khí thải do các yếu tố liên quan đến chất lượng kỹ thuật của xe gây các phát sinh tốn kém về thời gian và chi phí không đáng có.

“Cần sử dụng nhiên liệu phù hợp, dầu bôi trơn và nước làm mát động cơ theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất”- ông Thiệt chia sẻ.