Từ 1-3, chủ xe ô tô cần điều chỉnh số vòng quay lớn nhất của động cơ không được nằm trong 'vùng đỏ' 27/02/2026 09:55

(PLO)- Cục Đăng kiểm khuyến cáo chủ xe cần điều chỉnh tốc độ lớn nhất của động cơ theo quy định của nhà sản xuất hoặc số vòng quay lớn nhất của động cơ không được nằm trong “vùng đỏ” trên đồng hồ đo tốc độ động cơ, kiểm tra bộ chuyển đổi xúc tác, cảm biến oxy...

Từ 1-3, cơ quan đăng kiểm sẽ thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn trước.

Thực hiện Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg ngày 28-11-2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ, từ ngày 1-3 cơ quan đăng kiểm thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới nhằm đảm bảo kết quả chính xác và đạt được các mục tiêu về môi trường.

Cục Đăng kiểm khuyến cáo chủ xe cần bảo dưỡng, sửa chữa xe trước khi đi đăng kiểm. Ảnh: TN

Theo đó, các xe ô tô phải đáp ứng đạt mức khí thải tối thiểu tương ứng với năm sản xuất tại thời điểm kiểm định.

Cụ thể, từ ngày 1 tháng 3 năm 2026 sẽ áp dụng các mức khí thải như sau:

Mức 1 đối với xe ô tô sản xuất trước năm 1999;

Mức 2 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016;

Mức 3 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021;

Mức 4 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022.

Tiếp theo, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 sẽ áp dụng mức 4 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP.HCM;

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 sẽ áp dụng mức 5 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022 tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP.HCM;

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2029, xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở lên;

Từ ngày 1 tháng 01 năm 2032 áp dụng mức 5 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022.

Do đó, để tránh cho xe không đạt kết quả kiểm định làm phát sinh mất thêm thời gian và chi phí không đáng có Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo các chủ xe, lái xe cần chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định để đảm bảo kết quả kiểm định khí thải đạt yêu cầu.

Cụ thể, chủ xe cần bảo dưỡng, kiểm tra thay dầu, lọc gió, vệ sinh buồng đốt, kiểm tra vòi phun, bơm cao áp, điều chỉnh tốc độ lớn nhất của động cơ theo quy định của nhà sản xuất hoặc số vòng quay lớn nhất của động cơ không được nằm trong “vùng đỏ” trên đồng hồ đo tốc độ động cơ, kiểm tra bộ chuyển đổi xúc tác, cảm biến oxy...

Bên cạnh đó, các chủ xe cũng lưu ý sử dụng nhiên liệu chất lượng cao để đảm bảo động cơ hoạt động hiệu quả và hệ thống xử lý khí thải làm việc được đúng với thiết kế của nhà sản xuất.

Theo Cục Đăng kiểm, quy trình kiểm tra mới sẽ nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn để đảm bảo kết quả kiểm tra khí thải được chính xác và đạt được các mục tiêu về môi trường. Các xe ô tô muốn vượt qua các kỳ kiểm tra khí thải thì phải tuân thủ thực hiện các quy định về bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra bộ chuyển đổi xúc tác, cảm biến oxy, phụ gia xử lý khí thải,… để đảm bảo hoạt động hiệu quả và sử dụng nhiên liệu chất lượng cao,…

“Về phía các cơ sở kiểm định, để đảm bảo thực hiện được tốt nội dung này, Cục ĐKVN yêu cầu các cơ sở, các đăng kiểm viên phải thường xuyên tập huấn nội bộ việc thực hành kiểm định khí thải theo phương pháp, quy trình kiểm tra mới nghiêm túc từ nay cho tới trước ngày 1-3”- Cục Đăng kiểm Việt Nam nhấn mạnh.