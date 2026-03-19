Những sai lầm tài xế thường gặp khi đỗ xe ở lòng đường 19/03/2026 13:14

(PLO)- Chỉ một chút bất cẩn khi đỗ xe trên lòng đường cũng có thể gây ùn tắc, va chạm và mất an toàn, những sai lầm tưởng nhỏ nhưng hậu quả không hề nhỏ.

Đỗ xe trên lòng đường là tình huống khá phổ biến tại các đô thị đông đúc, nơi diện tích bãi đỗ xe còn hạn chế. Tuy nhiên, việc dừng và đỗ xe không đúng cách không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho cả người lái và các phương tiện xung quanh. Trên thực tế, không ít tài xế vẫn vô tình mắc phải những sai lầm tưởng chừng nhỏ nhưng có thể dẫn đến những rắc rối không đáng có.

Đỗ xe quá xa lề đường

Một trong những lỗi phổ biến nhất là đỗ xe cách lề đường quá xa. Khi xe chiếm nhiều diện tích lòng đường, các phương tiện khác buộc phải lấn sang làn đường còn lại để tránh, dễ gây ùn tắc hoặc va chạm giao thông. Theo nguyên tắc an toàn, xe nên được đỗ sát lề, song song với mép đường để hạn chế tối đa việc cản trở dòng xe lưu thông.

Không bật đèn cảnh báo khi dừng, đỗ

Nhiều người khi dừng hoặc đỗ xe trên lòng đường thường quên bật đèn cảnh báo khẩn cấp. Điều này khiến các phương tiện phía sau khó nhận biết xe đang dừng, đặc biệt vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu. Việc bật đèn cảnh báo giúp tăng khả năng nhận diện và giảm nguy cơ xảy ra va chạm.

Đỗ xe ở khu vực bị hạn chế

Một sai lầm khác là đỗ xe tại những vị trí không được phép như gần ngã tư, trước cổng cơ quan, khu vực có biển cấm dừng hoặc cấm đỗ. Không chỉ vi phạm quy định giao thông, việc đỗ xe ở những vị trí này còn có thể làm cản trở tầm nhìn của các phương tiện khác và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Không quan sát khi mở cửa xe

Sau khi đỗ xe, nhiều người mở cửa bước xuống mà không quan sát phía sau. Đây là tình huống dễ dẫn đến tai nạn, đặc biệt với xe máy hoặc xe đạp đang di chuyển sát lề đường. Thói quen kiểm tra gương chiếu hậu trước khi mở cửa xe sẽ giúp hạn chế đáng kể nguy cơ này.

Không kéo phanh tay khi đỗ xe

Một số người chỉ về số hoặc tắt máy rồi rời xe mà quên kéo phanh tay. Trong trường hợp xe đỗ trên đoạn đường có độ dốc nhẹ, phương tiện có thể tự trôi và gây va chạm với xe khác hoặc các vật cản xung quanh.

Đảm bảo xe đang ở chế độ đỗ xe. Kéo phanh tay trước khi rời khỏi xe .Ảnh: wikiHow

Đỗ xe quá lâu trên lòng đường

Lòng đường được thiết kế chủ yếu để phục vụ việc lưu thông. Khi một chiếc xe đỗ quá lâu, đặc biệt tại những tuyến phố hẹp hoặc có mật độ giao thông cao, tình trạng ùn tắc rất dễ xảy ra. Vì vậy, nếu phải đỗ xe trên lòng đường, bạn nên lựa chọn vị trí phù hợp và hạn chế thời gian đỗ quá lâu.

Thiếu quan sát khi rời vị trí đỗ

Một lỗi khác thường gặp là bạn vội vàng cho xe rời vị trí đỗ mà không quan sát kỹ phía trước và phía sau. Điều này có thể khiến xe va chạm với các phương tiện đang di chuyển trên đường. Trước khi nhập làn trở lại, bạn cần bật xi-nhan, quan sát gương chiếu hậu và đảm bảo khoảng trống an toàn.

Lái xe có ý thức để đảm bảo an toàn giao thông

Đỗ xe trên lòng đường tuy là thao tác quen thuộc, nhưng nếu thực hiện không đúng cách sẽ dễ gây ra nhiều hệ quả. Việc tuân thủ quy định giao thông, quan sát cẩn thận và giữ ý thức khi dừng, đỗ xe không chỉ giúp bảo vệ phương tiện của chính mình mà còn góp phần tạo nên môi trường giao thông an toàn và văn minh hơn.