Cách phanh gấp đúng kỹ thuật để dừng xe nhanh và an toàn 19/03/2026 07:46

(PLO)- Việc hiểu và luyện tập đúng kỹ thuật phanh không chỉ giúp rút ngắn quãng đường dừng xe, mà còn là yếu tố then chốt giúp bạn xử lý an toàn trong những tình huống khẩn cấp trên đường.

Podcast:

Theo wikiHow, phanh khẩn cấp là kỹ năng quan trọng nhưng thường bị xem nhẹ. Nhiều tài xế quá phụ thuộc vào hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) nên chỉ đạp phanh theo phản xạ, mà thiếu các thao tác kiểm soát cần thiết. Trên thực tế, để dừng xe trong khoảng cách ngắn nhất mà vẫn giữ được độ ổn định, người lái cần áp dụng đúng kỹ thuật tùy theo từng loại hệ thống phanh.

1. Phanh khẩn cấp với xe có ABS

Đạp phanh nhanh và dứt khoát

Khi phanh gấp trên xe có ABS, hãy đạp mạnh và dứt khoát bàn đạp phanh, sau đó giữ lực ổn định. Bạn có thể cảm nhận rung động ở chân, đây là dấu hiệu hệ thống ABS đang hoạt động để ngăn bánh xe bị bó cứng. Không nên nhả phanh khi có hiện tượng này.

Mục tiêu là đưa lốp xe đến ngưỡng bám tối đa mà vẫn duy trì khả năng điều khiển.

Giữ tư thế ổn định

Tỳ chân trái vào bệ để chân để giữ thăng bằng cơ thể, giúp kiểm soát lực đạp phanh chính xác hơn trong tình huống khẩn cấp.

Kết hợp đánh lái có kiểm soát

ABS cho phép bạn vừa phanh vừa điều hướng, nhưng cần tránh đánh lái đột ngột. Chỉ nên xoay vô lăng nhẹ nhàng để né chướng ngại vật. Việc giật lái mạnh có thể khiến xe mất ổn định và trượt khỏi quỹ đạo.

Trong tình huống bắt buộc (ví dụ tránh người đi bộ), bạn có thể vừa phanh hết lực vừa đánh lái, nhưng cần thực hành trước để hiểu phản ứng của xe.

Không dùng hộp số để dừng xe đột ngột

Hộp số không được thiết kế để chịu tải khi giảm tốc khẩn cấp. Việc ép số để dừng xe nhanh có thể gây hư hỏng hệ truyền động.

Chỉ nên sử dụng phanh động cơ khi xuống dốc dài nhằm hỗ trợ kiểm soát tốc độ và giảm tải cho hệ thống phanh.

Tập trung vào hướng thoát

Trong tình huống nguy hiểm, hãy nhìn vào khoảng trống bạn muốn lái tới, thay vì tập trung vào chướng ngại vật. Điều này giúp phản xạ đánh lái chính xác và hiệu quả hơn.

2. Phanh khẩn cấp với xe không có ABS

Phanh ngưỡng (Threshold Braking)

Với xe không có ABS, kỹ thuật hiệu quả nhất là đạp phanh đến sát ngưỡng bó cứng bánh xe, sau đó điều chỉnh lực đạp để duy trì độ bám.

Nếu bánh xe bị khóa (trượt), hãy nhả nhẹ phanh rồi đạp lại để lấy lại kiểm soát.

Kiểm soát lực phanh

Tránh đạp phanh quá mạnh ngay lập tức, vì điều này dễ làm bánh xe bị bó cứng, khiến xe mất khả năng điều hướng.

Một dấu hiệu quan trọng là tiếng rít nhẹ của lốp, cho thấy bạn đang ở gần ngưỡng bám tối ưu.

Giữ ổn định cơ thể và hướng nhìn

- Tỳ chân trái để giữ vững tư thế

- Luôn nhìn về hướng cần tránh, không nhìn chằm chằm vào vật cản

Luyện tập thực tế

Phanh gấp không chỉ là đạp mạnh, mà là kỹ năng giúp bạn dừng xe nhanh và giữ kiểm soát trong tình huống nguy hiểm, vì vậy hãy tập luyện thường xuyên để luôn sẵn sàng xử lý.

Kỹ năng phanh ngưỡng cần được rèn luyện thường xuyên trong môi trường an toàn (như bãi đỗ xe trống).

Bạn có thể:

- Đánh dấu điểm bắt đầu phanh và điểm dừng để đo hiệu quả

- Luyện tập kiểm soát lực phanh ở nhiều tốc độ và điều kiện mặt đường (khô, ướt…)