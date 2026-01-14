Cách nhập làn trong điều kiện giao thông đông đúc 14/01/2026 07:24

(PLO)- Nhập làn khi đường đông không hề khó hay đáng sợ, chỉ cần chuẩn bị sớm, quan sát kỹ và giữ bình tĩnh, bạn hoàn toàn có thể chuyển làn an toàn và nhẹ nhàng.

Theo wikiHow, nhập làn trong lúc đường đông, đặc biệt khi lên cao tốc, thường khiến nhiều người căng thẳng. Thực tế, đây không phải là thao tác khó, nếu bạn chuẩn bị sớm, quan sát đúng và giữ bình tĩnh. Khi làm đúng cách, việc nhập làn sẽ diễn ra nhẹ nhàng, an toàn và không gây áp lực cho bạn hay người khác.

1. Chuẩn bị trước khi nhập làn

Quan sát sớm, đừng đợi đến phút cuối

Ngay khi có ý định chuyển làn, hãy bắt đầu quan sát dòng xe xung quanh. Xem làn nào đang đông, làn nào chạy đều hơn và chú ý đặc biệt đến làn bạn sắp nhập vào. Chuẩn bị sớm giúp bạn tránh những tình huống phải xử lý gấp, nguyên nhân phổ biến gây tai nạn.

Tìm khoảng trống an toàn

Khoảng trống an toàn nên đủ dài để xe bạn nhập vào mà không làm xe khác phải phanh gấp. Lý tưởng nhất là dài khoảng 3–4 chiều dài xe. Nếu đường quá đông, hãy bật xi nhan sớm để xin nhường đường, tuyệt đối không chèn ép.

Giữ khoảng cách an toàn

Luôn giữ khoảng cách với xe phía trước từ 2–3 giây. Khoảng cách này giúp bạn dễ điều chỉnh tốc độ và nhập làn mượt hơn, đặc biệt khi lên cao tốc.

Đừng vội nhập làn quá sớm

Nếu một làn đường sắp hết, bạn không cần chuyển làn quá sớm. Hãy tiếp tục chạy đúng làn của mình cho đến gần điểm nhập rồi mới chuyển làn. Cách này giúp các xe phân bổ đều hơn, giao thông thông thoáng và hạn chế ùn tắc không cần thiết.

2. Thực hiện nhập làn an toàn

Kiểm tra gương thường xuyên

Trước khi nhập làn, hãy nhìn gương chiếu hậu và gương chiếu bên để nắm rõ tình hình phía sau. Đây là thói quen quan trọng giúp bạn tránh va chạm.

Bật xi nhan sớm và rõ ràng

Xi nhan là cách bạn “nói” với các xe khác rằng bạn sắp chuyển làn. Hãy bật sớm để họ kịp nhận biết và điều chỉnh.

Điều chỉnh tốc độ theo dòng xe

Khi nhập làn, hãy chạy cùng tốc độ với dòng xe bên cạnh. Tránh giảm tốc đột ngột vì điều này dễ gây nguy hiểm. Là xe nhập làn, bạn cần chủ động điều chỉnh, không chờ xe khác nhường.

Chủ động chạy cùng tốc độ dòng xe, tránh giảm tốc đột ngột để đảm bảo an toàn. Ảnh: wikiHow

Quan sát phản ứng của xe xung quanh

Nếu xe bên cạnh tăng tốc hoặc không giữ khoảng cách, có thể họ chưa sẵn sàng cho bạn nhập làn. Khi đó, hãy kiên nhẫn chờ cơ hội khác thay vì cố chen vào.

Kiểm tra điểm mù

Trước khi đánh lái, hãy ngoái đầu nhanh sang bên vai để kiểm tra điểm mù. Có những xe không thể nhìn thấy qua gương, đây là bước cuối nhưng rất quan trọng.

Không dừng xe hay giảm tốc khi nhập làn

Việc chậm lại đột ngột khi nhập làn thường khiến tình huống trở nên nguy hiểm hơn. Trừ khi đường tắc hẳn, bạn không cần dừng xe để nhập làn.

Tuân thủ luật giao thông

Chỉ nhập làn khi có vạch kẻ đứt, không vượt vạch liền và luôn tuân thủ giới hạn tốc độ.

Luôn nhường đường đúng quy tắc

Xe đang nhập làn phải nhường các xe đang chạy thẳng. Khi chưa chắc chắn, đừng mạo hiểm, chờ thêm vài giây vẫn an toàn hơn.

Giữ bình tĩnh

Bạn luôn có thời gian để nhập làn. Nếu chưa thấy khoảng trống phù hợp, chỉ cần điều chỉnh tốc độ và chờ đợi. Không cần vội vàng hay hoảng loạn.

Chuyển làn nhẹ nhàng, dứt khoát

Khi đã chắc chắn an toàn, hãy đánh lái nhẹ và nhập làn trong khoảng 3–4 giây. Tránh bẻ lái gấp hoặc lưỡng lự quá lâu. Nếu xe khác đã nhường đường, hãy nhập làn sớm để không làm mất cơ hội.