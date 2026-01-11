Cách đỗ xe an toàn trong không gian chật hẹp 11/01/2026 10:24

(PLO)- Chỉ một thao tác sai có thể khiến xe trầy xước, hãy trang bị kỹ năng đỗ xe thông minh để tự tin xử lý mọi không gian hẹp.

Podcast:

Podcast: Cách đỗ xe an toàn trong không gian chật hẹp

Theo wikiHow, đỗ xe tưởng chừng là thao tác đơn giản, nhưng trong thực tế, không gian chật hẹp có thể khiến việc đỗ xe trở nên khó khăn, đặc biệt tại các bãi đỗ đông đúc hoặc khu vực đô thị. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến va quẹt, trầy xước xe bên cạnh. Thử thách này càng lớn hơn khi bạn điều khiển các dòng xe cỡ lớn như SUV hay xe bán tải. Tuy nhiên, với sự kiên nhẫn và áp dụng đúng kỹ thuật, bạn hoàn toàn có thể đỗ xe an toàn ngay cả trong những khoảng trống hạn chế.

1. Lựa chọn vị trí đỗ phù hợp

Để việc đậu xe dễ dàng hơn, hãy tìm một chỗ đậu xe có một chỗ trống khác bên cạnh để bạn không phải lo lắng về việc đậu quá sát với xe khác. Nếu không có nhiều lựa chọn, hãy chọn chỗ đậu xe trống đầu tiên mà bạn tìm thấy.

Với xe SUV, xe tải lớn hoặc xe quá khổ, không nên cố gắng đỗ vào những ô quá hẹp vì nguy cơ va chạm và trầy xước là rất cao.

Hãy lựa chọn vị trí đỗ phù hợp. Nếu có thể, hãy ưu tiên những ô đỗ có thêm khoảng trống bên cạnh để dễ thao tác hơn. Ảnh: wikiHow

2. Dừng xe đúng vị trí chuẩn bị lùi

Dừng xe sao cho phần đầu xe thẳng hàng với trung tâm của ô đỗ nằm ngay phía trước vị trí bạn định đỗ. Đây là tư thế lý tưởng giúp thao tác lùi xe chính xác và dễ kiểm soát hơn.

3. Bật đèn xi nhan báo hiệu

Bật đèn xi nhan để thông báo cho các phương tiện xung quanh biết bạn đang chuẩn bị đỗ xe. Việc này giúp các tài xế khác chủ động giảm tốc độ, nhường đường và tránh gây áp lực cho bạn khi thao tác.

4. Quan sát gương chiếu hậu cẩn thận

Trước khi lùi xe, hãy kiểm tra kỹ gương chiếu hậu để đảm bảo không có phương tiện nào đang tiến sát phía sau. Nếu có xe đang vượt, hãy kiên nhẫn chờ họ đi qua rồi mới bắt đầu đỗ.

5. Nếu có thể, hãy gập gương chiếu hậu hai bên vào

Trong không gian hẹp, việc gập gương chiếu hậu hai bên sẽ giúp giảm nguy cơ va chạm, đặc biệt khi các xe đỗ sát nhau. Đây là thao tác nhỏ nhưng rất hữu ích để bảo vệ gương xe.

Trong không gian hẹp, nếu có thể, bạn nên gập gương chiếu hậu hai bên. Ảnh: wikiHow

6. Xoay vô lăng và lùi xe từ từ

Xoay vô lăng về phía ô đỗ và bắt đầu lùi xe chậm rãi. Giữ đèn xi nhan bật trong suốt quá trình để các xe xung quanh tiếp tục nhận biết ý định của bạn. Luôn ưu tiên tốc độ chậm để có đủ thời gian xử lý khi có tình huống bất ngờ.

7. Điều chỉnh vị trí xe hợp lý trong ô đỗ

Nếu xe bên cạnh phía người lái đỗ quá sát vạch, hãy điều chỉnh xe của bạn lệch nhẹ về phía đối diện để tạo thêm khoảng trống mở cửa an toàn. Trường hợp các xe hai bên đều đỗ cân đối, bạn có thể căn xe vào giữa ô để đảm bảo khoảng cách đều nhau.

8. Đánh thẳng vô lăng khi xe đã vào đúng hướng

Khi xe đã song song với các xe hoặc vạch đỗ bên cạnh, hãy chỉnh vô lăng về vị trí thẳng. Thao tác này giúp xe nằm gọn trong ô và thuận tiện hơn khi lùi xe ra sau này.

9. Tiến hoặc lùi xe vào hết ô đỗ

Tiếp tục di chuyển chậm cho đến khi xe vào hoàn toàn trong ô đỗ, sau đó phanh lại. Nếu có xe đỗ phía trước, hãy giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm.

10. Đỗ xe an toàn và tắt máy

Sau khi xe đã dừng hẳn, tắt máy và cẩn thận khi mở cửa. Trong không gian hẹp, hãy mở cửa từ từ để tránh va vào xe bên cạnh, bảo vệ cả phương tiện của bạn và người khác.

Infographic: Cách đỗ xe an toàn trong không gian chật hẹp