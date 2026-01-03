Đậu xe dưới trời nắng: Làm sao để bảo vệ 'xế yêu' luôn bền đẹp? 03/01/2026 07:05

(PLO)- Đậu xe dưới trời nắng gắt có thể âm thầm "bào mòn" sơn, nội thất và nhiều bộ phận quan trọng, nhưng chỉ với vài mẹo đơn giản, bạn hoàn toàn có thể bảo vệ "xế yêu" bền đẹp và vận hành ổn định theo thời gian.

Ánh nắng mặt trời không chỉ gây khó chịu cho con người mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến "xế yêu" của bạn. Việc để xe lâu dưới trời nắng có thể khiến lớp sơn phai màu, nội thất bạc màu, lốp xe giảm tuổi thọ và nhiều bộ phận khác bị xuống cấp theo thời gian. Vì vậy, biết cách bảo vệ xe khi phải đậu ngoài trời là điều vô cùng cần thiết.

1. Chọn chỗ đậu xe có bóng râm hoặc mái che

Ưu tiên đậu xe ở những khu vực có bóng cây hoặc bãi giữ xe có mái che. Không chỉ giúp giảm nhiệt độ cho xe, việc này còn hạn chế tác hại của tia UV lên lớp sơn và nội thất, bảo vệ xe khỏi các hư hỏng do nắng gây ra.

2. Sử dụng bạt phủ hoặc kính chắn nắng

Nếu không có chỗ đậu lý tưởng, bạt phủ toàn bộ xe hoặc tấm chắn nắng cho kính trước là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Chúng giúp giảm nhiệt độ bên trong xe và bảo vệ các chi tiết nhựa, da hay kim loại khỏi sự biến đổi do nắng nóng.

Sử dụng bạt phủ hoặc tấm chắn nắng là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả giúp giảm nhiệt độ khoang lái và bảo vệ nội thất xe khỏi tác hại của tia UV khi đỗ ngoài trời.

3. Kiểm tra và bảo dưỡng các bộ phận chịu nhiệt

Nắng nóng lâu ngày có thể ảnh hưởng đến lốp, ắc quy, cao su gioăng cửa và các chi tiết nhựa. Do đó, thường xuyên kiểm tra áp suất lốp, vệ sinh và bảo dưỡng các chi tiết này sẽ giúp xe vận hành ổn định và bền bỉ hơn.

4. Tránh để các vật dụng dễ hỏng bên trong xe

Thực phẩm, pin, laptop hay điện thoại nếu để trong xe dưới trời nắng có thể hỏng nhanh hoặc thậm chí phát nổ. Hãy dọn dẹp và cất giữ các vật dụng này ở nơi an toàn để tránh rủi ro không đáng có.

5. Sử dụng sản phẩm chăm sóc xe chuyên dụng

Thường xuyên phủ wax hoặc dùng các sản phẩm chống tia UV cho sơn xe và nội thất sẽ tạo lớp bảo vệ, giúp xe luôn bóng đẹp và hạn chế hư hại do ánh nắng.