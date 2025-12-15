6 nguyên nhân khiến ô tô chuyển số bất thường và cách nhận biết 15/12/2025 08:46

(PLO)- Dưới đây là 6 nguyên nhân phổ biến khiến xe chuyển số bất thường mà tài xế cần lưu ý.

Dầu hộp số bị thiếu hoặc bẩn cũng khiến xe chuyển số bất thường

Dầu hộp số bị thiếu hoặc bẩn. Ảnh: iStock.

Dầu hộp số không chỉ là chất bôi trơn mà còn giúp làm mát, tạo áp suất thủy lực để các bánh răng vào số mượt mà.

Khi lượng dầu giảm, bị cũ, bẩn hoặc lẫn vụn kim loại, hộp số sẽ không thể hoạt động đúng cách. Điều này thường dẫn đến hiện tượng sang số chậm, trượt số, giật cục hoặc phát ra tiếng động lớn khi vào số.

Các bộ phận bên trong bị mòn

Các bộ phận bên trong hộp số như bộ ly hợp, dây đai và bánh răng hoạt động dựa trên ma sát. Theo thời gian, ma sát làm mòn các chi tiết này.

Khi các lá côn, dây đai ly hợp mất độ bám hoặc răng bánh răng bị mòn, việc chuyển số sẽ trở nên khó khăn, chậm trễ hoặc bị kẹt.

Ở hộp số tự động, bộ ly hợp hoặc dây đai bị mòn có thể không giữ được số khi chịu tải, gây trượt số. Với hộp số sàn, đĩa ly hợp mòn hoặc bộ đồng tốc gặp vấn đề sẽ khiến việc sang số khó khăn, phát ra tiếng ồn. Trong mọi trường hợp, các lỗi này thường buộc phải sửa chữa hoặc thay thế linh kiện.

Bộ điều khiển hộp số trục trặc

Đây là các vấn đề liên quan đến phần mềm, mô-đun điều khiển, van điện từ hoặc cảm biến. Ngày nay, việc chuyển số phụ thuộc nhiều vào hệ thống điện tử thay vì chỉ thủy lực và cơ khí thuần túy.

Mô-đun điều khiển hộp số (TCM), các van điện từ và cảm biến sẽ phối hợp dòng chảy chất lỏng để quyết định thời điểm chuyển số.

Nếu van điện từ kẹt, cảm biến hỏng hoặc dây dẫn gặp sự cố, quá trình chuyển số sẽ bị ảnh hưởng. Tài xế có thể gặp hiện tượng chuyển số bất thường, chậm trễ, sang số xuống đột ngột hoặc xe không chịu sang số.

Vấn đề với bộ biến đổi mô-men xoắn

Trong hộp số tự động, bộ biến đổi mô-men xoắn (torque converter) là cầu nối giữa động cơ và hộp số. Bộ phận này cho phép động cơ quay khi xe dừng và truyền lực mượt mà khi tăng tốc.

Nếu các bộ phận bên trong như ly hợp, vòng bi, gioăng bị hỏng, bộ biến đổi có thể không khóa đúng cách. Hậu quả là xe bị trượt, truyền lực chậm, phát ra tiếng kêu hoặc rung lắc khi chịu tải. Triệu chứng điển hình là vòng tua máy tăng nhưng xe không tăng tốc, xe giật cục hoặc rung lắc.

Hỏng giá đỡ hộp số hoặc lệch hệ thống truyền động

Đôi khi hộp số vẫn tốt nhưng các bộ phận kết nối lại bị hỏng. Giá đỡ hộp số, trục truyền động chính hoặc khớp nối bị mòn có thể gây ra chuyển động hoặc uốn cong dưới tải trọng (độ rơ). Sự không ổn định vật lý này khiến việc vào số khó khăn, thiếu chính xác.

Hao mòn do tuổi tác hoặc điều kiện vận hành

Giống như động cơ, hộp số cũng có tuổi thọ nhất định. Quãng đường di chuyển dài, thường xuyên chở nặng, quá nhiệt hoặc bảo dưỡng không đều đặn sẽ đẩy nhanh quá trình hao mòn. Theo thời gian, tình trạng này biểu hiện qua việc trượt số, sang số chậm hoặc vào số không mượt mà.