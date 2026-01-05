Thiết bị bay không người lái chính thức cất cánh, giao hàng thử nghiệm tại TP.HCM 05/01/2026 15:03

(PLO)- TP.HCM chính thức thử nghiệm ứng dụng thiết bị không người lái vào vận chuyển hàng hóa như cà phê, điện thoại Iphone 17 trong phạm vi có kiểm soát tại Khu công nghệ cao TP.HCM.

Sáng 5-1-2026, chương trình thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) vào hoạt động giao hàng tại TP.HCM chính thức được khởi động với phạm vi triển khai có kiểm soát tại Khu công nghệ cao TP.HCM.

Chương trình do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM và nhóm các doanh nghiệp công nghệ Saolatek, Real-time Robotics Việt Nam, Di Động Việt thực hiện.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày UAV do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Ảnh: THU HÀ

Tiến tới thử nghiệm UAV giao hàng chặng đường dài

Theo ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, chương trình là một trong những nội dung triển khai theo Nghị quyết số 20/2024 của HĐND TP.HCM, nhằm tạo môi trường thử nghiệm thực tế cho các công nghệ tiên tiến, có tiềm năng ứng dụng cao.

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM. Ảnh: THU HÀ

Nội dung thử nghiệm tập trung đánh giá khả năng ứng dụng UAV trong giao nhận hàng hóa chặng ngắn, mức độ an toàn, ổn định và hiệu quả vận hành của các giải pháp công nghệ do doanh nghiệp trong nước phát triển.

"Việc thử nghiệm giao hàng bằng UAV tại Khu Công nghệ cao không chỉ dừng lại ở hoạt động kỹ thuật đơn thuần, mà là bước đi chiến lược nhằm chuẩn hóa quy trình vận hành có kiểm soát các phương tiện bay không người lái. Thông qua cơ chế thử nghiệm sandbox, chúng tôi đang kiến tạo một không gian sáng tạo an toàn, nơi những công nghệ đột phá được nuôi dưỡng để trở thành động lực tăng trưởng mới.

Kết quả thực tiễn từ chương trình sẽ là cơ sở để Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho UBND TP hoàn thiện các chính sách quản lý và phát triển. Trong thời gian tới dự kiến sẽ có những thử nghiệm UAV giao hàng ở quãng đường xa hơn, chẳng hạn từ Cần Giờ sang Vũng Tàu" - ông Hiếu nói.

Cũng theo vị này, hoạt động thử nghiệm được triển khai trên cơ sở phép bay do Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng cấp, có hiệu lực từ ngày 01-01-2026 đến ngày 31-12-2026. Việc thử nghiệm giao hàng bằng thiết bị bay không người lái bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý hoạt động bay, an toàn hàng không, an ninh - quốc phòng và trật tự xã hội.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP) cũng cho rằng, thông qua hoạt động này, TP.HCM hướng tới thúc đẩy ứng dụng thiết bị bay không người lái trong dịch vụ giao nhận hàng hóa đô thị - dù đây là một bài toán khó về cả công nghệ lẫn an toàn không phận.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: THU HÀ

"Theo tôi, những bước thử nghiệm như thế này là rất cần thiết, từ đó có được dữ liệu thực tế để hoàn thiện chính sách và cũng là cơ sở triển khai các bước tiếp theo, tiến tới định hướng phát triển UAV trở thành một ngành công nghệ chiến lược, tạo nền tảng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TP.HCM"- ông Phùng nói.

Nhìn về dài hạn, theo ông Phùng, chương trình thử nghiệm này giúp doanh nghiệp trong nước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, hình thành các mô hình logistics thông minh gắn với phát triển đô thị.

"Tôi tin rằng, với sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp UAV tại Khu Công nghệ cao TP.HCM như Gremsy, Realtime Robotics hay Saolatek, TP.HCM sẽ có vai trò tiên phong, sớm trở thành một trung tâm sản xuất và ứng dụng UAV hàng đầu khu vực.

Trong thời gian tới, để thúc đẩy UAV "cất cánh", SHTP sẽ tiếp tục kiến nghị hoàn thiện và thực thi các cơ chế Sandbox, giúp các doanh nghiệp có không gian bay thử nghiệm an toàn, hoàn thiện công nghệ. Cạnh đó, SHTP còn làm cầu nối cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, các nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ phát triển KHCN của TP.

Ngoài ra, SHTP sẽ hỗ trợ đưa các sản phẩm UAV đến gần hơn các sở, ngành của TP, đối tác trong và ngoài nước để giải quyết các bài toán cụ thể về giao thông, môi trường, quy hoạch"- ông Phùng nói.

Thực hiện video: THU HÀ

Giao hàng đa điểm và đơn điểm

Tại chương trình, Ban tổ chức đã chuẩn bị hai kịch bản bay giao hàng bằng UAV để kiểm chứng khả năng vận hành tự động và giám sát thời gian thực.

Ở lượt bay đầu tiên, UAV do Saolatek phát triển mang theo một kiện hàng là chiếc iPhone 17 của đơn vị Di Động Việt và thực hiện bay hành trình dài khoảng 200 m trong khu vực thử nghiệm.

UAV do Saolatek phát triển đang vận chuyển kiện hàng là chiếc iPhone 17. Ảnh: THU HÀ



Ông Trần Anh Tuấn, nhà sáng lập và điều hành Saolatek cho biết, toàn bộ tọa độ, thông số chuyến bay được hiển thị trực tuyến theo thời gian thực, hình ảnh từ camera 5G gắn trên UAV được truyền trực tiếp về trung tâm giám sát. Điều này giúp cho thiết bị cất cánh, bay và hạ cánh hoàn toàn tự động theo lộ trình được lập trình sẵn.

Ở lượt bay tiếp theo, UAV của Real-time Robotics Việt Nam đã thực hiện vận chuyển kiện hàng phức tạp hơn gồm ba món: Linh kiện điện thoại, túi cứu thương và ba ly cà phê. Ông Lương Quốc Việt, Giám đốc điều hành của Real-time Robotics Việt Nam cho biết UAV sẽ thực hiện giao hàng đa điểm tại các vị trí được lập trình sẵn, tổng lộ trình ước tính hơn 400 m.

Ông Lương Quốc Việt, Giám đốc điều hành của Real-time Robotics Việt Nam đang giới thiệu các chỉ số giám sát khi UAV đang bay. Ảnh: THU HÀ

Kết thúc trình diễn, UAV này đã hoàn tất các điểm giao, quay về điểm cất cánh, kết thúc chuyến bay an toàn.

Theo Ban tổ chức, mỗi lượt bay của UAV sẽ được tổng hợp và đánh giá khả năng tự động hóa, độ chính xác trong dẫn đường và khả năng đảm bảo độ ổn định khi vận chuyển nhiều hàng hóa khác nhau.