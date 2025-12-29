Nghiên cứu triển khai UAV giao hàng, xe tự lái trong khu đô thị mới 29/12/2025 22:17

(PLO)- MobiFone đang phối hợp với Công an TP Hà Nội triển khai một số nội dung liên quan đến phát triển đô thị thông minh và kinh tế tầm thấp.

Chiều 29-12, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ thông tin Việt Nam (ICT Press Club) tổ chức tọa đàm Thương mại hóa 5G đã tác động đến kinh tế Việt Nam ra sao?

Tọa đàm có sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp viễn thông lớn, tập trung trao đổi về tiến trình triển khai hạ tầng cũng như các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng 5G.

Tọa đàm "Thương mại hóa 5G đã tác động đến kinh tế Việt Nam ra sao?" có sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp viễn thông lớn. Ảnh: M.S.

Thông tin tại tọa đàm, ông Nguyễn Tuấn Huy, Phó trưởng ban Công nghệ Tổng công ty Viễn thông MobiFone, cho biết năm 2026 doanh nghiệp này sẽ tiếp tục đầu tư mạnh cho hạ tầng 5G và các nền tảng, giải pháp số nhằm giải quyết những bài toán lớn của mô hình kinh doanh mới.

Theo ông Huy, tại Hà Nội, MobiFone đang phối hợp với Công an TP Hà Nội triển khai một số nội dung liên quan đến phát triển đô thị thông minh và kinh tế tầm thấp, trong đó trọng tâm là các mô hình ứng dụng UAV giao hàng, xe tự lái trong khu đô thị mới, trung tâm cứu hộ drone.

Cũng tại tọa đàm, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó trưởng ban Công nghệ Tập đoàn VNPT, cho biết trong năm 2025, VNPT đã tăng tốc triển khai mạng lưới và dự kiến sang năm 2026 sẽ phủ sóng 5G tới khoảng 55–60% dân số.

Trước đó, vào tháng 9, VNPT đã thử nghiệm hai năng lực nền tảng của công nghệ 5G gồm Network Slicing và Network API. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng đã triển khai thử nghiệm mạng 5G dùng riêng tại một số mô hình như giáo dục đại học và nhà máy thông minh.

Theo ông Khánh, trong thời gian tới VNPT dự kiến hợp tác với các đối tác để triển khai mạng 5G dùng riêng tại Tây Ninh và Hải Phòng, phục vụ các khách hàng trong lĩnh vực sân bay, cầu cảng.

Ở góc độ doanh nghiệp viễn thông quân đội, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) Nguyễn Hà Thành thông tin riêng trong năm 2025, Viettel đã lắp đặt mới 23.500 trạm BTS 5G, nâng tổng số trạm 5G trên toàn quốc lên khoảng 30.000 trạm. Nhờ đó, vùng phủ 5G ngoài trời đã đạt khoảng 90%, vùng phủ trong nhà đạt 70%.

Bà Nguyễn Hà Thành, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom. Ảnh: M.S.

Dự kiến trong năm 2026, Viettel sẽ tiếp tục triển khai thêm 15.000 trạm, nâng vùng phủ trong nhà lên gần 85%.

Hiện nay, thuê bao 5G phát triển mới chiếm khoảng 50% tổng số thuê bao mới, trong khi lưu lượng dữ liệu sử dụng trên nền 5G tăng từ 15 đến 20%.

Theo bà Thành, Viettel xác định đầu tư hạ tầng 5G là nền tảng cho hạ tầng số quốc gia. Doanh nghiệp tập trung đầu tư nhanh và rộng, đồng thời tiếp tục đầu tư chiều sâu để tạo nền tảng cho sự bùng nổ các ứng dụng 5G, phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác điều hành của các cấp chính quyền.

Từ góc nhìn chuyên gia, ông Nguyễn Duy Lâm, chuyên gia cao cấp về giải pháp viễn thông của Huawei Việt Nam, cho rằng Việt Nam có thể ưu tiên phát triển các ứng dụng thương mại điện tử trên nền tảng 5G.

Theo ông, đây là lĩnh vực dễ triển khai, giúp người dùng thuận lợi trong hoạt động livestream bán hàng, mua bán trực tuyến.

Đối với các ứng dụng chuyên sâu như nhà máy thông minh, đô thị thông minh, ông Lâm cho rằng quá trình triển khai sẽ phức tạp hơn, cần thời gian và sự tham gia đồng bộ của cộng đồng doanh nghiệp cùng định hướng từ Nhà nước.

Nếu doanh nghiệp chưa nhìn thấy lợi ích trước mắt, việc tham gia sẽ gặp khó khăn, do đó vai trò định hướng của Chính phủ và công tác truyền thông để làm rõ lợi ích là yếu tố quan trọng.