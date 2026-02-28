Xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam có thể cán mốc 1 tỉ USD trong quý I 28/02/2026 17:23

(PLO)- Tháng 1-2026, xuất khẩu sầu riêng các loại đạt 117,22 triệu USD, tăng tới 274,8% so với cùng kỳ năm 2025, với đà này xuất khẩu sầu riêng trong quý I có thể sớm cán mốc 1 tỉ USD.

Theo Cục Xuất Nhập khẩu, dù trùng với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán nhưng xuất khẩu rau quả tháng 2 cho thấy những tín hiệu rất tích cực. Hoạt động giao thương diễn ra nhộn nhịp ngay từ những tháng đầu năm.

Số liệu của Cục Hải quan Việt Nam cho thấy lũy kế từ đầu năm 2026 đến hết ngày 15-2, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 875,33 triệu USD. Con số này tăng 67,2% so với cùng kỳ năm ngoái, củng cố mục tiêu đạt mức cao kỷ lục mới.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý các quy định mới về kiểm dịch thực vật và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Việc tuân thủ quy chuẩn tại thị trường EU và Trung Quốc là điều kiện tiên quyết để duy trì đà tăng trưởng bền vững.

Sầu riêng là điểm sáng trong xuất khẩu rau quả của Việt Nam ngay đầu năm 2026. Ảnh: TÚ UYÊN

Đáng chú ý, xuất khẩu sầu riêng tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu rau quả của Việt Nam ngay đầu năm 2026.

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, tháng 1-2026 xuất khẩu sầu riêng các loại đạt 117,22 triệu USD, tăng tới 274,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Việc mở rộng diện tích mã số vùng trồng và ký kết nghị định thư sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc là động lực chính.

Tính đến tháng 1-2026, số lượng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được Trung Quốc phê duyệt đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước giúp khơi thông nguồn hàng.

Bên cạnh đó, Việt Nam có lợi thế sầu riêng vụ nghịch trong khi các đối thủ như Thái Lan hay Malaysia chưa vào vụ chính. Điều này tạo lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường quốc tế ngay trong tháng 1.

Với đà này, xuất khẩu sầu riêng trong cả quý I có thể sớm cán mốc 1 tỉ USD. Điều kiện cần là tình hình thông quan tại các cửa khẩu phía Bắc tiếp tục duy trì trạng thái thuận lợi.

Các chủng loại thanh long, chuối, xoài duy trì xuất khẩu ổn định tới các thị trường truyền thống như Trung Quốc và khu vực ASEAN. Nhóm sản phẩm này hiện chiếm khoảng 18,27% tổng kim ngạch.

Trong khi đó, dừa tươi, nhãn và các loại rau gia vị đang có xu hướng tăng tỉ trọng. Kết quả này có được nhờ nỗ lực mở rộng sang các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản và EU.

Nhìn chung, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đang tiến tới việc đa dạng hóa sản phẩm để giảm rủi ro. Danh mục xuất khẩu hiện đã phong phú hơn với nhiều loại quả có giá trị cao như bưởi da xanh và dừa tươi được xuất khẩu chính ngạch.