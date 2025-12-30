Xem robot, UAV và AI cứu hộ, khám bệnh, cứu hoả

(PLO)- Hàng loạt sản phẩm công nghệ Make in Viet Nam đã trình diễn ấn tượng, tái hiện sinh động cách robot, UAV và AI đi vào đời sống.
Ngày 30-12, tại Hà Nội, Bộ KH&CN tổ chức Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam năm 2025, với chủ đề Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam - để dẫn dắt.
Tại đây, hàng loạt sản phẩm công nghệ Make in Viet Nam đã trình diễn ấn tượng, tái hiện sinh động cách các robot, UAV và AI đi vào đời sống, từ cứu hộ, khám bệnh đến dịch vụ công.
UAV Hera giao hàng trên không cũng thu hút sự chú ý của người dân. Ảnh: TT Ô tô tự lái trình diễn tại sự kiện. Ảnh: TT