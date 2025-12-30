Xem robot, UAV và AI cứu hộ, khám bệnh, cứu hoả 30/12/2025 22:05

(PLO)- Hàng loạt sản phẩm công nghệ Make in Viet Nam đã trình diễn ấn tượng, tái hiện sinh động cách robot, UAV và AI đi vào đời sống.

Ngày 30-12, tại Hà Nội, Bộ KH&CN tổ chức Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam năm 2025, với chủ đề Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam - để dẫn dắt.

Tại đây, hàng loạt sản phẩm công nghệ Make in Viet Nam đã trình diễn ấn tượng, tái hiện sinh động cách các robot, UAV và AI đi vào đời sống, từ cứu hộ, khám bệnh đến dịch vụ công.

UAV mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Ảnh: TT

UAV Hera giao hàng trên không cũng thu hút sự chú ý của người dân. Ảnh: TT

Robot chatbot của VNPT đóng vai trò hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, từ đăng ký kết hôn, khai sinh, nộp thuế đến tra cứu thông tin nhà đất… Người dân có thể hoàn tất khai báo ngay tại chỗ, không cần chờ đến giờ làm việc của công chức. Ảnh: TT

Robot giao hàng. Ảnh: TT

Robot cứu hoả gây ấn tượng với kích thước nhỏ gọn, khả năng di chuyển tự động, có thể phun nước cao đến hơn chục mét, rất hiệu quả đối với những khu vực chật hẹp.

Robot này có cảm biến nhận biết khói, lửa và nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Có thể chịu được nhiệt độ cực cao, di chuyển vào những khu vực nguy hiểm nhất, nơi con người không thể tiếp cận, robot có thể tiên phong xông vào những khu vực nguy hiểm nhất.