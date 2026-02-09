LĐLĐ TP.HCM chi hơn 2,6 tỉ đồng hỗ trợ công nhân Công ty Panko Vina 09/02/2026 21:20

(PLO)- Liên đoàn Lao động TP.HCM đã phê duyệt hỗ trợ 2.699 đoàn viên Công ty Panko Vina, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người lao động ổn định đời sống trước nguy cơ mất việc.

Thông tin với PLO tối 9-2, đại diện Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM cho biết đã phê duyệt chi hỗ trợ 2.699 đoàn viên Công ty TNHH Panko Vina, với mức 1 triệu đồng/người.

Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 2,6 tỉ đồng, trích từ nguồn kinh phí Công đoàn, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn, ổn định đời sống và tạo sự yên tâm để người lao động gắn bó với doanh nghiệp.

Một trong 2.699 người lao động được nhận hỗ trợ là chị Lê Thị Chí. Chị Chí cho biết chị vừa nhận 1 triệu đồng vào khoảng 14 giờ 45 chiều cùng ngày.

"Tôi đã gắn bó với công ty 14 năm và đây là lần đầu tiên gặp khó khăn như hiện nay. Công nhân mà được hỗ trợ 1 triệu đồng lúc này là mừng lắm, vì đang rất khó khăn", chị Chí tâm sự.

Hiện chị vẫn tiếp tục làm việc tại công ty để xử lý nốt các đơn hàng dang dở. Ngoài khoản hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn, chị Chí cho biết doanh nghiệp vẫn chi trả thưởng Tết theo mức bình thường cho người lao động.

Công nhân Công ty Panko Vina được hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Ảnh: LT

Tương tự, chị Nguyễn Thị Mai, công nhân gắn bó với doanh nghiệp 21 năm, cho biết chị rất buồn và lo lắng khi nghe tin công ty giải thể.

"Tôi vào Bình Dương làm việc từ lúc còn trẻ, lập gia đình, sinh hai con và chỉ làm ở công ty này suốt hơn 20 năm. Nay công ty đóng cửa, buồn lắm, vì coi như ngôi nhà thứ hai", chị Mai nói.

Theo chị Mai, hiện chị vẫn chưa tìm được việc làm mới, trước mắt dự định làm thời vụ, chờ hưởng trợ cấp thất nghiệp rồi tính tiếp.

Ngoài khoản hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn, công ty vẫn chi trả thưởng Tết tháng lương thứ 13 và tạo điều kiện cho người lao động làm việc thêm đến hết tháng để có thêm thu nhập xoay xở dịp Tết.

Như PLO đã đưa tin, ngày 14-1, đại diện LĐLĐ TP.HCM cho biết trước việc hơn 2.600 công nhân Công ty TNHH Panko Vina (phường Bến Cát) nghỉ việc do doanh nghiệp ngưng hoạt động, đơn vị đang lập danh sách người lao động để triển khai hỗ trợ với mức 1 triệu đồng/người. Khoản hỗ trợ dự kiến áp dụng cho toàn bộ công nhân nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn trước mắt.

Trước đó, Công ty TNHH Panko Vina (KCN Mỹ Phước, phường Bến Cát, TP.HCM) thông báo chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh từ ngày 1-2-2026 do khó khăn kéo dài sau dịch COVID-19 và các tác động khác khiến doanh nghiệp không có đơn hàng.

Sau thông báo này, LĐLĐ TP.HCM và Ban Quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp TP.HCM đã kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng để hỗ trợ 4.268 lao động.

Cùng với đó, công đoàn cơ sở đã triển khai nhiều phương án chăm lo cho người lao động, gồm chi 450.000 đồng/đoàn viên dịp Tết Dương lịch và chuẩn bị quà Tết Nguyên đán trị giá khoảng 400.000 đồng/phần.

Liên quan quyền lợi, tập thể người lao động, đoàn công tác liên ngành đã làm việc với doanh nghiệp. Công ty cam kết tiếp tục sản xuất đến 31-1-2026, chi trả lương tháng 13, thanh toán đầy đủ phép năm, trợ cấp thôi việc, đảm bảo chế độ bảo hiểm và thai sản cho người lao động.