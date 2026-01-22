TP.HCM: Khẩn trương chốt sổ BHXH của 2.700 công nhân Công ty Panko Vina bị mất việc 22/01/2026 16:49

(PLO)- BHXH TP.HCM yêu cầu các đơn vị khẩn trương chốt sổ, giải quyết chế độ thai sản, bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho hơn 2.700 công nhân Công ty Panko Vina mất việc.

Liên quan đến việc Công ty TNHH Panko Vina (Khu công nghiệp Mỹ Phước, phường Bến Cát, TP.HCM) ngừng hoạt động, khiến hơn 2.700 công nhân mất việc.

Trao đổi với PLO ngày 22-1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM cho biết đơn vị đã yêu cầu BHXH cơ sở Bến Cát và các bộ phận liên quan khẩn trương vào cuộc, kịp thời xử lý các chế độ, chính sách phát sinh, bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người lao động.

Công nhân của Panko Vina ngừng việc để đòi quyền lợi, nhưng sau khi được vận động đã quay lại làm việc. Ảnh: LT

Theo đó, cơ quan BHXH ưu tiên chốt sổ BHXH, bảo lưu quá trình tham gia cho người lao động. Đồng thời giải quyết nhanh chóng các chế độ thai sản đối với lao động nữ và chế độ tai nạn lao động đối với công nhân đủ điều kiện, theo đúng quy định pháp luật.

Theo báo cáo của Công ty Panko Vina, sau đại dịch COVID-19, doanh nghiệp liên tục thiếu đơn hàng, buộc phải thu hẹp sản xuất và tập trung hoạt động tại nhà máy ở TP Đà Nẵng. Nhà máy tại KCN Mỹ Phước sẽ chính thức dừng hoạt động từ ngày 1-2-2026.

Việc chấm dứt hoạt động ảnh hưởng đến 2.706 lao động, trong đó có 2.285 lao động nữ. Đáng chú ý, có 43 lao động đang mang thai, 70 người nghỉ hưởng chế độ thai sản và 55 người nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Trước đó, trao đổi với PLO, đại diện Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM, cho biết trước việc hơn 2.600 công nhân Công ty TNHH Panko Vina (phường Bến Cát) nghỉ việc do doanh nghiệp ngưng hoạt động, đơn vị đang lập danh sách người lao động để triển khai hỗ trợ với mức 1 triệu đồng/người.

Khoản hỗ trợ dự kiến áp dụng cho toàn bộ công nhân nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn trước mắt.

Trước đó, Công ty TNHH Panko Vina (KCN Mỹ Phước, phường Bến Cát, TP.HCM) thông báo chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh từ ngày 1-2-2026 do khó khăn kéo dài sau dịch COVID-19 khiến doanh nghiệp không có đơn hàng.

Sau thông báo này, LĐLĐ TP.HCM và Ban Quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp TP.HCM đã kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng để hỗ trợ 4.268 lao động.

Cùng với đó, công đoàn cơ sở đã triển khai nhiều phương án chăm lo cho người lao động, gồm chi 450.000 đồng/đoàn viên dịp Tết Dương lịch và chuẩn bị quà Tết Nguyên đán trị giá khoảng 400.000 đồng/phần.

Liên quan quyền lợi, tập thể người lao động đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị về lương, thưởng, BHXH và chế độ khi chấm dứt hoạt động. Sau khi công nhân ngừng việc tập thể ngày 29-12-2025, đoàn công tác liên ngành đã làm việc với doanh nghiệp.

Công ty cam kết tiếp tục sản xuất đến 31-1-2026, chi trả lương tháng 13, thanh toán đầy đủ phép năm, trợ cấp thôi việc, đảm bảo chế độ bảo hiểm và thai sản cho người lao động.