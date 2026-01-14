TP.HCM hỗ trợ 1 triệu đồng/người cho công nhân Công ty Panko Vina sau khi ngừng hoạt động 14/01/2026 16:03

Trao đổi với PLO ngày 14-1, đại diện Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM cho biết, trước việc hơn 2.600 công nhân Công ty TNHH Panko Vina (phường Bến Cát) nghỉ việc do doanh nghiệp ngưng hoạt động, đơn vị đang lập danh sách người lao động để triển khai hỗ trợ với mức 1 triệu đồng/người.

Khoản hỗ trợ dự kiến áp dụng cho toàn bộ công nhân nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn trước mắt.

Như PLO đã đưa tin, Công ty TNHH Panko Vina (KCN Mỹ Phước, phường Bến Cát, TP.HCM) thông báo chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh từ ngày 1-2-2026 do khó khăn kéo dài sau dịch COVID-19 và tác động từ chính sách thuế mới của Hoa Kỳ, khiến doanh nghiệp không có đơn hàng.

Công nhân của Panko Vina ngừng việc để đòi quyền lợi, nhưng sau khi được vận động đã quay lại làm việc. Ảnh: LT

Sau thông báo này, LĐLĐ TP.HCM và Ban Quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp TP.HCM đã kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng để hỗ trợ 4.268 lao động.

Cùng với đó, công đoàn cơ sở đã triển khai nhiều phương án chăm lo cho người lao động, gồm chi 450.000 đồng/đoàn viên dịp Tết Dương lịch và chuẩn bị quà Tết Nguyên đán trị giá khoảng 400.000 đồng/phần.

Liên quan quyền lợi, tập thể người lao động đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị về lương, thưởng, bảo hiểm xã hội và chế độ khi chấm dứt hoạt động. Sau khi công nhân ngừng việc tập thể ngày 29-12-2025, đoàn công tác liên ngành đã làm việc với doanh nghiệp.

Công ty cam kết tiếp tục sản xuất đến 31-1-2026, chi trả lương tháng 13, thanh toán đầy đủ phép năm, trợ cấp thôi việc, đảm bảo chế độ bảo hiểm và thai sản cho người lao động.