TP.HCM: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người khó khăn 08/02/2026 16:00

(PLO)- Nhiều chương trình chăm lo Tết được tổ chức tại TP.HCM, từ hỗ trợ thiếu nhi mồ côi đến gói bánh, trao quà cho người lao động, hộ khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia.

Cận Tết, nhiều hoạt động chăm lo cho người khó khăn được triển khai tại TP.HCM, từ trao quà, bảo trợ thiếu nhi đến gói bánh tét sẻ chia trong khu dân cư, góp phần lan tỏa tinh thần nghĩa tình.

Gần 13.000 phần quà Tết đến với thiếu nhi khó khăn

Ngày 8-2, tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM (phường Xuân Hòa), Hội đồng Đội Trung ương và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình “Xuân sẻ chia - Tết yêu thương”.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo thanh thiếu nhi và người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, hướng đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương thăm hỏi và trao quà cho các em thiếu nhi. Ảnh: HẢI NHI

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam, cho biết sau hơn một tháng triển khai, chương trình “Xuân sẻ chia - Tết yêu thương” đã trao gần 13.000 phần quà Tết cho thiếu nhi và giáo viên Tổng phụ trách Đội tại 19 tỉnh, thành trên cả nước.

“Việc chăm lo, đồng hành cùng các em không chỉ là trách nhiệm trước mắt mà còn là nhiệm vụ lâu dài của tổ chức Đoàn, Đội và toàn xã hội, nhằm giúp các em thêm vững tin trong học tập và cuộc sống” - anh Lê Anh Quân nói.

Các đại biểu tham gia chương trình trải nghiệm các hoạt động. Ảnh: HẢI NHI

Dịp này, Hội đồng Đội Trung ương trao bảo trợ năm 2026 và quà Tết cho 285 em thiếu nhi mồ côi do dịch COVID-19, với tổng kinh phí hơn 6,8 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Thường trực Hội đồng Đội Trung ương cũng trao 350 phần quà Tết cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đi cùng con đến chương trình từ sớm, chị Trần Thị Kim Ngân (ngụ TP.HCM), cho biết sau khi chồng mất năm 2021, chị làm công nhân may để nuôi con, thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng.

“Năm nào gia đình tôi cũng đến đây, cũng được hỗ trợ dịp Tết, giúp mẹ con tôi có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và con tôi có điều kiện vui chơi hơn” - chị Ngân nói.

Mang Tết đến với người khó khăn

Cũng trong ngày 8-2, Khu phố 23 (phường Bình Phú, TP.HCM) tổ chức gói 100 đòn bánh tét gửi tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tham gia gói bánh từ sớm, bà Quang Thị Hoàng cho biết các khâu chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng. Đậu xanh phải ngâm từ tối hôm trước, nếp và các nguyên liệu khác được sơ chế sẵn để sáng hôm sau có thể gói ngay. Toàn bộ nguyên liệu do người dân tự mua, mang đến điểm tập trung của khu phố để cùng thực hiện.

﻿ Người dân khu phố tham gia gói bánh và trang trí các hoạt động. Ảnh: HẢI NHI

Theo bà Hoàng, đây là lần đầu hoạt động gói bánh tét được tổ chức, thay cho hình thức chăm lo Tết chủ yếu bằng quà tặng như những năm trước. Hoạt động xuất phát từ đề xuất của trưởng khu phố và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của người dân các khu phố lân cận.

Cũng góp sức trong buổi gói bánh, bà Tống Thanh Tâm, người dân khu phố 24, cho biết nhiều năm nay bà vẫn tự gói bánh tét cho gia đình vào khoảng 26 tháng Chạp nên khi khu phố 23 phát động, bà chủ động tham gia hỗ trợ.

“Điều vui nhất là được cùng mọi người góp công, góp sức để san sẻ với các gia đình khó khăn, giúp bà con đón Tết đủ đầy hơn” - bà Tâm nói.

Hiện bà Tâm ở nhà trông cháu và tham gia hỗ trợ công tác khu phố tại Ban Công tác Mặt trận. Từng là tổ trưởng dân phố, bà nắm rõ hoàn cảnh từng hộ, thuận lợi trong việc phối hợp chăm lo an sinh. Theo bà, dù điều kiện mỗi năm khác nhau, truyền thống gói bánh sẻ chia Tết cần được duy trì như một nét đẹp nghĩa tình của khu phố.

Thông tin với PLO, bà Trần Thị Kim Kiều, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tiên, cho biết Khu phố 23 là đơn vị đi đầu trong việc vận động người dân cùng tổ chức gói bánh tét, nấu bữa cơm nghĩa tình và trao quà Tết cho hộ khó khăn.

Bà Trần Thị Kim Kiều, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tiên gói bánh cùng khu phố. Ảnh: HẢI NHI

Hưởng ứng Ngày hội gây quỹ “Vì người nghèo” do MTTQ TP.HCM phát động, phường đã huy động hơn 1,16 tỉ đồng để chăm lo Tết cho khoảng 1.500 hộ dân. Dịp cận Tết, địa phương dự kiến tiếp tục gói khoảng 500 cặp bánh tét trao cho lực lượng an ninh cơ sở, dân quân để động viên tinh thần làm nhiệm vụ.