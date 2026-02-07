Tân Hiệp Phát tiếp tục mang hơi ấm đến trẻ em mồ côi vì Covid-19 dịp Tết 07/02/2026 14:29

(PLO)- Tết Nguyên đán đang đến gần, nhưng với nhiều trẻ em mồ côi sau đại dịch, Tết không trọn vẹn do mất mát quá lớn. Vì vậy sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng thông qua chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”, đến với các em.

Đồng hành dài hạn cùng trẻ em mồ côi sau đại dịch

Sau đại dịch, hàng nghìn trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi, phải đối diện với nhiều khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhằm hỗ trợ các em một cách bền vững, Báo Thanh Niên đã khởi xướng chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”.

Đại diện Công ty Tân Hiệp Phát tới thăm hỏi và tặng quà Tết em Nguyễn Đăng Khánh và gia đình

Trong chương trình này, Công ty Tân Hiệp Phát là một trong những đơn vị tham gia từ sớm và hiện là một trong những đơn vị bảo trợ với quy mô lớn nhất, khi đồng hành dài hạn cùng 50 trẻ em mồ côi vì dịch bệnh cho đến khi các em đủ 18 tuổi.

Bên cạnh khoản hỗ trợ tài chính hằng tháng, doanh nghiệp còn duy trì các hoạt động thăm hỏi, trao quà vào những dịp quan trọng như Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu và Tết Nguyên đán. Hoạt động trao quà Tết được tổ chức định kỳ hằng năm, trở thành một phần trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội mà Tân Hiệp Phát duy trì trong nhiều năm qua.

Khi Tết đến gần, niềm vui dần trở lại

Tại quận Gò Vấp cũ (TP.HCM), bà Nguyễn Thị Thu cho biết gia đình bà từng gặp nhiều khó khăn sau khi người thân qua đời vì dịch bệnh. Hai cháu nhỏ, trong đó một cháu mắc tự kỷ, khiến gánh nặng chăm sóc và kinh tế đè nặng lên vai người bà đã lớn tuổi.

Bà Thu xúc động chia sẻ trước những tình cảm mà cán bộ nhân viên Công ty Tân Hiệp Phát dành cho cháu bà và gia đình.

Nhận phần quà Tết từ đơn vị bảo trợ, bà Thu chia sẻ: “Nhờ có sự đồng hành này, Tết với chúng tôi đã không còn là khoảng lặng”.

Cũng tại địa phương này, anh Tăng Nguyễn Duy An, người cha đơn thân mất vợ vì dịch bệnh, ngày ngày chạy xe công nghệ và làm thêm để nuôi hai con nhỏ.

Anh An và cháu Tăng Mộc Anh vui mừng đón nhận món Tết quà từ Công ty Tân Hiệp Phát.

“Những khi nhận được tin nhắn từ chương trình, tôi thấy mình không còn đơn độc. Nhờ sự hỗ trợ này, tôi có thể lo cho các con tốt hơn”, anh An nói.

Theo ghi nhận, trong những ngày trao quà cận Tết, nhiều gia đình cho biết sự hỗ trợ không chỉ giúp giảm bớt khó khăn trước mắt, mà còn mang lại động lực tinh thần để tiếp tục vượt qua thử thách.

Không chỉ là quà Tết, mà là sự tiếp nối niềm tin

Chia sẻ về hoạt động này, chị Vũ Phương Thanh, đại sứ thương hiệu Công ty Tân Hiệp Phát, cho biết: “Chúng tôi mong rằng mỗi dịp Tết đến, các em nhỏ đều cảm nhận được sự sum vầy. Không chỉ bằng vật chất, mà bằng thời gian và tình cảm, để các em có thêm động lực vươn lên”.

Năm mới đang đến với biết bao nhiêu hy vọng mới với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt như anh An.

Theo đại diện chương trình, trong khuôn khổ “Cùng con đi tiếp cuộc đời”, mỗi hoàn cảnh được hỗ trợ là một câu chuyện khác nhau, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là giúp các em có thêm điểm tựa để học tập, trưởng thành và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

“Cùng con đi tiếp cuộc đời” không chỉ là một hoạt động thiện nguyện dịp Tết, mà là chương trình đồng hành dài hạn, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia của cộng đồng đối với trẻ em chịu ảnh hưởng bởi đại dịch.