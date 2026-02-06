Xuân yêu thương: Ấm lòng nụ cười của hàng ngàn em nhỏ trước thềm Tết Nguyên Đán 06/02/2026 16:17

(PLO)- Ngày 4-2, giữa không khí rộn ràng trước thềm Tết Nguyên Đán, chương trình “Xuân với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” do Sở Y tế TP.HCM tổ chức đã thắp lên những nụ cười và niềm hy vọng xuân cho hàng ngàn trẻ em.

Trao quà đến cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

Các doanh nghiệp, trong đó có Công ty Tân Hiệp Phát đồng hành cùng chương trình, trao gửi những phần quà ý nghĩa đến hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi. Không chỉ là những món quà vật chất, chương trình còn là thông điệp sẻ chia, là lời khẳng định rằng trong mùa xuân yêu thương, không một em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau.

2.500 phần quà – 2.500 nụ cười

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 2.500 phần quà, mỗi phần trị giá 700.000 đồng (gồm 400.000 đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 300.000 đồng) đến tay các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng chứa đựng trọn vẹn sự quan tâm, yêu thương và niềm hy vọng cho một năm mới an lành.

Bà Vũ Phương Thanh, đại diện Công ty Tân Hiệp Phát trao tặng quà Tết tận tay các em thiếu nhi.

Bên cạnh đó, chương trình cũng trao bảo trợ dài hạn cho 15 trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19, với mức 8,4 triệu đồng/em/năm. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Bảo trợ dài hạn trẻ em mồ côi do Covid-19” được triển khai từ tháng 9/2021, nhằm tiếp sức cho các em trên hành trình đến trường và nuôi dưỡng ước mơ tương lai.

Em Phạm Phương Quỳnh, học sinh Trường THCS An Điền, phường Long Nguyên, TP.HCM là một trong những gương mặt khiến nhiều người xúc động. Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, Quỳnh luôn nỗ lực vươn lên, trở thành con ngoan, trò giỏi.

“Khi được nhận những món quà này, em cảm thấy rất xúc động. Món quà nhỏ nhưng đã tiếp thêm cho em động lực để cố gắng học tập tốt hơn,” Quỳnh chia sẻ với ánh mắt rạng rỡ.

Sự chung tay của cộng đồng

Chương trình năm nay ghi nhận sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm, với tổng giá trị hỗ trợ hơn 2,5 tỷ đồng, cùng hàng ngàn phần quà Tết thiết thực gửi đến trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Tân Hiệp Phát là một trong những đơn vị bền bỉ đồng hành cùng các chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố trong suốt nhiều năm qua.

Một trong những đơn vị gắn bó với chương trình suốt nhiều năm qua là Công ty Tân Hiệp Phát. Tại chương trình, Bà Vũ Phương Thanh, đại diện công ty Tân Hiệp Phát đã gửi trao 620 thùng sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi trị giá 90 triệu đồng nhằm động viên tinh thần và chăm sóc sức khỏe cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Doanh nghiệp luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc hỗ trợ trẻ em phát triển một cách bền vững.

Gieo mầm yêu thương, thắp sáng tương lai

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tăng Minh – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, đây là chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm mang đến cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt một mùa xuân trọn vẹn yêu thương, ấm áp và đầy niềm tin. Ông cũng gửi lời tri ân đến các đơn vị, doanh nghiệp đã bền bỉ đồng hành cùng thành phố trong suốt nhiều năm qua.

Từ những tấm lòng sẻ chia hôm nay, một tương lai ấm áp hơn đang được thắp sáng cho những em nhỏ kém may mắn – để Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là mùa của yêu thương lan tỏa.

Không chỉ dừng lại ở chương trình này, trước thềm Tết Nguyên Đán 2026, Tân Hiệp Phát còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội: phụng dưỡng 09 gia đình chính sách, trao 2.500 thùng sản phẩm làm quà Tết cho các đơn vị quân đội trên cả nước.