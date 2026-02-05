Gác lại lo lắng, căng thẳng, để lòng nhẹ hơn đón Tết 05/02/2026 19:05

(PLO)- Những ngày cuối năm, giữa dòng người vội vã ngoài đường, có những khoảnh khắc rất chậm: một cuộc gọi video về quê trong giờ nghỉ trưa, một chuyến xe đêm rời thành phố, hay vài phút ngồi lại sau ca làm dài, để xả bớt áp lực cuối ngày với chai Trà Xanh Không Độ .

Trong những khoảnh khắc ấy, nhiều người trẻ nhận ra Tết không chỉ là chuyện về hay ở, mà còn là lúc cần dọn lại chính mình.

Với nhiều người trẻ, Tết không còn là áp lực “phải về” hay “phải đủ đầy”, mà là hành trình học cách gác lại lo âu, dọn dẹp căng thẳng và cho mình quyền được nhẹ lòng hơn sau một năm nhiều biến động. Khi tâm trí được nghỉ ngơi, mỗi người đều được giải nhiệt đón xuân, Tết mới thực sự bắt đầu.

Về hay ở lại: Lựa chọn nào cũng có áp lực riêng

Càng gần Tết, câu hỏi “năm nay có về quê không?” lại trở thành nỗi trăn trở của nhiều người trẻ xa nhà. Sân bay, bến xe đông đúc hơn mỗi ngày. Những vườn hoa xuân bắt đầu khoe sắc. Không khí Tết len lỏi khắp các con phố, nhưng cảm xúc thì rất khác nhau.

Tết đã ở rất gần, cũng là lúc Gen Z bắt đầu giải nhiệt đón xuân để hướng tới một năm mới hạnh phúc, nhiều may mắn hơn.

Có người háo hức về quê đoàn viên. Có người chọn ở lại thành phố mưu sinh. Cũng có người đón Tết theo cách mới: “sum vầy online” qua màn hình điện thoại. Dù lựa chọn thế nào, điểm chung của nhiều người là mong muốn gác lại áp lực năm cũ, giải nhiệt đón xuân để Tết đến không nặng nề.

Sau một năm kinh tế nhiều biến động, với không ít người lao động, công việc bấp bênh, thu nhập thất thường, Tết không còn là cuộc đua mua sắm hay trang hoàng rình rang. Thay vào đó, nhiều người chọn cách dọn nhà, và dọn luôn cả tâm trí.

Khi “dọn nhà đón Tết” cũng là lúc dọn lại cảm xúc

Với Phương Linh, tổ trưởng sản xuất tại một khu công nghiệp ở Bình Dương, Tết năm nay là cái Tết của sự trở về sau nhiều năm lỡ hẹn. Sau những mùa Tết tăng ca, Tết xa nhà vì mưu sinh, chị quyết định đưa chồng con về quê Hưng Yên.



"Mình muốn đưa con đi chợ Tết, để con cảm nhận không khí Tết quê. Tự tay sắm sửa mâm ngũ quả", chị chia sẻ.

Với Linh, dọn lòng không phải điều gì lớn lao, chỉ là cho mình được chậm lại sau quá nhiều mùa Tết vội vã. Đó là cảm giác được trở về, giải nhiệt đón xuân để Tết thực sự là Tết.

Ở chiều ngược lại, anh Tuấn (9X, quê Thanh Hóa) lại chọn ở lại TP.HCM “cày Tết”. Từng làm kinh doanh bất động sản, anh chuyển sang chạy shipper dịp cuối năm để kiếm thêm thu nhập.

"Công việc mới mệt hơn mình nghĩ. Nhưng mệt thì cố gắng tiếp. Hy vọng sang năm mới mọi thứ sẽ khởi sắc hơn", anh nói.

Tết không về quê, nhưng lòng vẫn cần nhẹ lại

Không ít người trẻ chọn ở lại thành phố vì điều kiện kinh tế. Trần Khánh Hưng, công nhân quê Nghệ An quyết định đón Tết tại Đồng Nai. Trong giờ nghỉ giải lao, anh gọi video về cho bố mẹ.

Nhiều người trẻ chọn cách giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi trước áp lực công việc ngày cuối năm và cả nỗi băn khoăn về quê hay ở lại thành phố trong dịp Tết sắp tới.

“Nói sớm với bố mẹ là năm nay không về giúp mình nhẹ lòng hơn. Đỡ lo lắng, đỡ áy náy. Khi dọn dẹp để lòng nhẹ lại và chia sẻ nỗi niềm với người thân, mình cũng đỡ căng thẳng hơn”, Hưng chia sẻ.

Với nhiều người, dọn lòng là học cách đối diện với thực tế, thay vì để những day dứt cuối năm khiến bản thân thêm mệt mỏi.

Tết giản dị hơn, nhưng đủ đầy hơn

Dù trở về hay ở lại, trực tiếp sum vầy hay đoàn viên qua màn hình, nhiều người trẻ đang chọn cho mình một cái Tết giản dị hơn. Không mua sắm ồ ạt, không đặt nặng hình thức, mà ưu tiên sự bình an trong tâm trí.

Với nhiều người trẻ, Tết là niềm vui mới, là hy vọng mới nên dù căng thẳng hay mệt mỏi tới đâu trong cuộc sống, những ngày cuối năm là lúc họ giải tỏa hết mọi lo lắng, muộn phiền để mang niềm vui, tiếng cười về cho gia đình trong ngày Tết.

Phạm Quang Kha, kỹ sư xây dựng quê Lâm Đồng xem Tết là dịp dọn lại căn nhà sau biến cố gia đình, và cũng là lúc dọn lại cảm xúc. "Nhà cửa cần gọn gàng để đón Tết, thì lòng mình cũng cần dọn cho sạch nỗi buồn. Khi mệt, nghỉ ngơi rồi cùng gia đình chuẩn bị bữa cơm cuối năm, vậy là thấy Tết về rất gần", Kha nói.

Với nhiều người trẻ, Tết không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà ở cảm giác được sống chậm, được ở bên người thân, và được buông bỏ những áp lực đã theo mình suốt cả năm.

Dọn lòng để năm mới bắt đầu nhẹ hơn

Những ngày cuối năm, khi năm cũ dần khép lại, nhiều người chọn “dọn lòng” như một cách tống cựu nghinh tân. Dọn đi căng thẳng, mệt mỏi; giữ lại niềm tin, sự tử tế và hy vọng.



Sau tất cả, Tết không đo bằng quãng đường đã đi hay số món đã mua, mà bằng việc lòng mình có nhẹ lại hay chưa. Khi bạn giải nhiệt đón xuân và chia sẻ với người thân để dọn đi những căng thẳng, mệt mỏi của năm cũ, mỗi người đều có thể bước sang năm mới theo cách bình thản và an vui hơn, dù ở bất cứ đâu.