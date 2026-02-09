VOV Miền Trung tặng quà Tết cho người dân vùng cao Đà Nẵng 09/02/2026 17:54

(PLO)- Chương trình Trao quà Tết Bính Ngọ 2026 - Gắn kết Đà Nẵng, lan tỏa yêu thương của VOV Miền Trung mang quà Tết, khám bệnh miễn phí cho người dân vùng cao.

Ngày 8-2, Cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Đài TNVN (VOV miền Trung) phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình Trao quà Tết Bính Ngọ 2026 - Gắn kết Đà Nẵng, lan tỏa yêu thương và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp người dân nghèo.

Ông Phạm Tấn Tư, Giám đốc VOV Miền Trung - Trưởng Ban tổ chức trao quà cho người dân vùng cao.

Chương trình nhằm chung tay giúp đỡ đồng bào khó khăn ở miền núi phía Tây TP Đà Nẵng vừa bị thiệt hại nặng nề sau những đợt thiên tai lịch sử vừa qua. Đồng thời hỗ trợ công nhân nghèo làm việc tại Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng đón Tết cổ truyền đầm ấm.

Tham gia chương trình có hơn 100 y, bác sĩ đầu ngành, lãnh đạo các bệnh viện tuyến cuối ở Đà Nẵng. Các y bác sĩ đến từ Bệnh viện Đà Nẵng, Ung bướu, Phụ Sản Nhi, Mắt, Phổi, Quân y 17, Bệnh viện C, Hội Thầy thuốc Trẻ thành phố và một số trung tâm y tế khu vực.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 (mặc quân phục) trao quà Tết tại xã A Vương.

Các bệnh viện đã cử chuyên gia giỏi, mang theo máy móc hiện đại như máy siêu âm, điện tim, máy chụp X-quang lưu động. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các đơn vị tham gia đã hỗ trợ hơn 1.000 cơ số thuốc, 300 cặp kính để cấp phát cho bà con.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 1.300 suất quà Tết, mỗi suất 600 ngàn đồng tặng đồng bào khó khăn ở xã Hùng Sơn, A Vương và công nhân Khu công nghệ cao.

Trong một ngày, chương trình đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 600 người dân xã A Vương, 500 công nhân và khám sàng lọc tim mạch cho 500 trẻ em tại trường Tiểu học Ba Lế. Tổng trị giá quà Tết trong chương trình khoảng 1,5 tỉ đồng.

Y bác sĩ đo thị lực và khám bệnh về mắt cho bà con vùng cao.

Dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng trao 270 triệu đồng tặng quà người nghèo hai xã Hùng Sơn và A Vương. Thường trực HĐND thành phố và Đảng ủy Hải Châu cũng trao hàng trăm suất quà Tết tặng đồng bào các xã vùng núi cao, biên giới.

Ông Phạm Tấn Tư, Giám đốc VOV Miền Trung khẳng định chương trình là hoạt động ý nghĩa hướng về bà con vùng cao và người lao động, lan tỏa yêu thương hướng đến mùa xuân an vui.

“Mùa xuân đang đến, rất nhiều gia đình còn nghèo khó, cần sự sẻ chia. Được sự hỗ trợ của các đơn vị, hôm nay chúng tôi trở về đây gặp gỡ bà con. Chúng tôi mong rằng ngoài những món quà gửi tặng, chương trình sẽ giúp chăm sóc sức khỏe cho bà con tốt hơn để đón mùa xuân mới bình an”, ông Tư nói.