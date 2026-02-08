Đà Nẵng giới thiệu du lịch năm 2026 với chủ đề “Chạm về nguyên bản” tại Hà Nội 08/02/2026 09:46

(PLO)- Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Hà Nội được xem là hoạt động mở đầu cho chuỗi xúc tiến, quảng bá tại các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Tối 7-2, trong khuôn khổ Lễ hội Happy Tết 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng với chủ đề Đà Nẵng – Chạm về nguyên bản tại Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội).

Chương trình nhằm giới thiệu hình ảnh điểm đến Đà Nẵng đến người dân và du khách Thủ đô, đồng thời tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại thị trường phía Bắc – khu vực trọng điểm của du lịch thành phố trong nhiều năm qua.

Phát biểu tại sự kiện, ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết, chương trình nhằm giới thiệu câu chuyện mới về hành trình khám phá Đà Nẵng, không chỉ là một điểm đến mà còn là hành trình trở về với những giá trị cốt lõi của thiên nhiên, văn hóa và con người địa phương.

Ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VT

Theo ông Hải, sản phẩm du lịch Đà Nẵng năm 2026 được xây dựng dựa trên năm nhóm trải nghiệm gồm: di sản – làng nghề, thư giãn – chữa lành, thiên nhiên nguyên sơ, sự kiện – khoảnh khắc và ẩm thực – vị giác.

Thông qua sự kiện, ngành du lịch Đà Nẵng mong muốn lan tỏa thông điệp Chạm về nguyên bản, mời gọi du khách kết nối sâu hơn với điểm đến, tận hưởng những trải nghiệm giàu cảm xúc và chiều sâu.

Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Hà Nội được xem là hoạt động mở đầu cho chuỗi xúc tiến, quảng bá tại các tỉnh, thành phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội – thị trường trọng điểm của du lịch Đà Nẵng trong nhiều năm qua.

Tại sự kiện, người dân và du khách có dịp tham quan không gian gian hàng Đà Nẵng xuân sang, tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc trưng của thành phố biển. Đây cũng là hoạt động góp phần đẩy mạnh kích cầu du lịch, thu hút khách và quảng bá các sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng tại thị trường Hà Nội.

Đà Nẵng hiện là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu của Việt Nam, với lợi thế về bờ biển, hệ thống khu nghỉ dưỡng cao cấp và nhiều di sản văn hóa nổi bật như Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn.

Năm 2025, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ ước đạt hơn 17,3 triệu lượt, tăng 15% so với năm 2024. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu đón khoảng 19,1 triệu lượt khách, trong đó có 8,7 triệu lượt khách quốc tế và 10,4 triệu lượt khách nội địa; doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành phấn đấu đạt khoảng 70.000 tỉ đồng.

Thành phố Đà Nẵng định hướng phát triển du lịch theo chiều sâu, lấy con người, văn hóa và thiên nhiên làm trung tâm, hướng đến sự bền vững và khác biệt. Đồng thời, tập trung phát triển du lịch gắn với văn hóa, thể thao, hướng tới du lịch xanh và nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm cao cấp.

Đại diện ban tổ chức cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp để hình ảnh du lịch Đà Nẵng ngày càng lan tỏa rộng rãi trong nước và quốc tế.

Định hướng đến năm 2030, Đà Nẵng phấn đấu trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao, điểm đến du lịch xanh, sáng tạo của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.