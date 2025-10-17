TP Đà Nẵng có cơ hội trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ 17/10/2025 16:15

(PLO)- Sau sáp nhập, diện tích TP Đà Nẵng tăng lên hơn 10 lần, với nhiều tiềm năng du lịch lớn, có cơ hội trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ.

Chiều 17-10, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Đà Nẵng - Điểm đến du lịch hàng đầu

Những năm qua, TP Đà Nẵng đã vươn lên trở thành điểm đến hàng đầu Việt Nam và là “cửa ngõ di sản miền Trung”. Không chỉ nổi bật với cảnh quan và hạ tầng hiện đại, Đà Nẵng còn định vị mình là “Thành phố đáng sống”, thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Tuy nhiên, để duy trì vị thế cạnh tranh, yếu tố cốt lõi không chỉ là cảnh quan hay cơ sở vật chất mà chính là chất lượng dịch vụ và đội ngũ nhân lực du lịch – những người trực tiếp kiến tạo trải nghiệm, giữ chân và lan tỏa thương hiệu điểm đến.

Hội thảo định hướng phát triển du lịch TP Đà Nẵng trong giai đoạn mới. Ảnh: TN

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết hoạt động du lịch TP đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành điểm sáng phát triển của TP Đà Nẵng được du khách yêu thích, đạt nhiều giải thưởng quốc tế.

9 tháng đầu năm, tổng khách lưu trú ước đạt 14,4 triệu lượt, tăng 22%, khách quốc tế ước đạt 5,8 triệu, nội địa ước đạt 8,6 triệu. Doanh thu dịch vụ lưu trú, lữ hành ước đạt gần 41.000 tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

“Đây là tín hiệu tích cực thể hiện sức bật mạnh mẽ của du lịch TP sau hợp nhất, đồng thời cho thấy sự hấp dẫn của Đà Nẵng ngày càng lớn”, bà Hạnh nói.

Theo bà Hạnh, TP Đà Nẵng đã bước vào bối cảnh mới với không gian phát triển hơn 10 lần, dự báo sẽ mang lại những cơ hội và những thách thức không nhỏ.

“Đây là thời điểm cần thiết để triển khai những giải pháp phát triển du lịch Đà Nẵng trong không gian mới và tìm kiếm giải pháp khai thác hiệu quả các vùng gắn với giá trị truyền thống, văn hoá lịch sử xứ Quảng, từ đó xây dựng Đà Nẵng thành điểm du lịch hấp dẫn của thế giới, phát triển TP và mang lại việc làm cho cư dân địa phương”, bà Hạnh nói.

Cửa ngõ du lịch miền Trung

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch, cho hay Việt Nam và Nhật Bản là hai điểm đến du lịch được yêu thích nhất thế giới trong 6 tháng đầu năm. Đây là tín hiệu rất đáng mừng.

Chiến lược du lịch Việt Nam đến 2030 đã được Chính phủ phê duyệt xác định Du lịch thành mục tiêu mũi nhọn, phát triển bền vững. Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu Đông Nam Á.

Trên bản đồ du lịch, TP Đà Nẵng có vị trí chiến lược, sở hữu nhiều di sản văn hoá thế giới, là trung tâm du lịch tầm cỡ, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước…

Sau sáp nhập, tài nguyên du lịch của TP Đà Nẵng được tăng cường. Ảnh: TN

“Đà Nẵng và Quảng Nam cũ sáp nhập mở ra không gian mới, các nguồn tài nguyên du lịch được tăng cường, đây là cơ hội lớn để Đà Nẵng phát triển, trở thành trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam”, ông Khánh nhận định.

Theo PGS.TS. Phạm Trung Lương, thành viên Tổ chuyên gia tư vấn du lịch quốc gia, TP Đà Nẵng trước khi hợp nhất tiềm năng hạn chế, nên đi vào du lịch MICE, tổ chức sự kiện…

Khi hợp nhất, Đà Nẵng có những lợi thế lớn, với đường bờ biển kéo dài 200 km, hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên phong phú, tài nguyên du lịch văn hoá với 64 di tích quốc gia, lễ hội, bản làng dân tộc.

Đặc biệt, theo PGS.TS Phạm Trung Lương, TP Đà Nẵng hiện nay có con người và văn hoá xứ Quảng là giá trị đặc sắc, cần phát huy mạnh mẽ. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng du lịch phát triển, có sân bay, cảng biển, cảng du lịch (cảng Tiên Sa đổi chức năng) cũng là lợi thế.

“Như vậy, TP Đà Nẵng có cơ hội lớn để trở thành trung tâm du lịch quốc gia mang tầm cỡ quốc tế, cửa ngõ của Việt Nam ở khu vực miền Trung”, ông Lương nhận định.

PGS. TS Phạm Trung Lương, nêu giải pháp TP Đà Nẵng cần phát huy chuỗi giá trị càng nhiều càng tốt, để đem lại giá trị kinh tế cho cộng đồng, tăng cường liên kết du lịch với TP Huế, Quảng Trị và xa hơn, đẩy mạnh phát triển du lịch Net Zero gắn với chuyển đổi xanh và thích ứng với biển đổi khí hậu.