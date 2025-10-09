VRG muốn đầu tư loạt dự án trị giá hơn 31.000 tỉ vào Đà Nẵng 09/10/2025 16:36

(PLO)- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đề xuất đầu tư và nghiên cứu loạt dự án nhà máy thủy điện, điện mặt trời, điện gió… với hơn 31.000 tỉ đồng tại Đà Nẵng.

Ngày 9-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn chủ trì làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Theo báo cáo, trên địa bàn TP Đà Nẵng, VRG hiện có ba đơn vị thành viên là hai công ty cao su và một công ty thủy điện. Các đơn vị này đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của TP, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn chủ trì làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Ảnh: DNRT

VRG đề nghị Đà Nẵng cho phép nghiên cứu, khảo sát, đề xuất bổ sung thêm vào quy hoạch của TP các dự án khu công nghiệp trên đất trồng cao su với quy mô khoảng 900 ha, tổng vốn đầu tư 6.000 tỉ đồng. Đồng thời triển khai dự án nông nghiệp công nghệ cao trên quỹ đất phù hợp với định hướng phát triển của Đà Nẵng.

Tập đoàn này cũng đề xuất đầu tư Nhà máy điện mặt trời lòng hồ Sông Côn (công suất 30 MW, vốn 480 tỉ đồng), Nhà máy thủy điện Hòa Bắc (41 MW, vốn 1.341 tỉ đồng), Nhà máy thủy điện tích năng Đà Nẵng giai đoạn 1 (595 MW, vốn 11.900 tỉ đồng).

Bên cạnh đó, VRG mong muốn được nghiên cứu thêm các dự án điện mặt trời 120 MW và điện gió 500 MW tại Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư 12.000 tỉ đồng.

Tổng mức đầu tư các dự án kể trên là hơn 31.000 tỉ đồng. VRG cam kết tập trung nguồn lực cần thiết để triển khai thành công các dự án nói trên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội TP bền vững trong thời gian tới.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng, VRG cần chủ động phối hợp với Sở NN&MT rà soát toàn bộ diện tích đất hiện có. Qua đó phân loại diện tích đất trồng cao su hiệu quả cần giữ lại và đất không còn hiệu quả để xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng.

Đối với đất trồng cao su không hiệu quả, cần chia thành hai nhóm: Nhóm bàn giao lại cho TP quản lý, đặc biệt là các quỹ đất phục vụ công trình dân sinh, hạ tầng thiết yếu.

Nhóm còn lại cần xác định cụ thể diện tích đề xuất chuyển đổi và mục đích chuyển đổi, phân loại rõ từng loại đất để UBND TP có cơ sở xem xét, điều chỉnh quy hoạch phù hợp.

Kết luận cuộc họp, ông Phạm Đức Ấn đánh giá cao các ý tưởng, đề xuất của VRG. Đề nghị VRG cần có cách tiếp cận bài bản, khoa học. Trước mắt cần đánh giá toàn diện quỹ đất do hai công ty cao su của VRG đang quản lý.

Trên cơ sở đó, xác định rõ diện tích đất nào phù hợp để tiếp tục trồng cao su, diện tích nào cần chuyển đổi mục đích sang cây trồng khác phù hợp hơn.

Ông Ấn đề nghị VRG chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan của TP để triển khai các bước tiếp theo. Những nội dung công việc đã đủ điều kiện thì triển khai sớm nhưng phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình, thủ tục và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.