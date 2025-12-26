Vì sao giá ớt đắt hơn thịt, người bán không dám tặng kèm? 26/12/2025 09:21

Từ cuối tháng 11 tới nay, giá ớt bán lẻ tại các chợ truyền thống ở TP.HCM dao động 150.000-180.000 đồng/kg tùy loại. Người tiêu dùng đánh giá mức này đắt hơn 1 kg thịt heo.

Giá ớt neo cao

Chị Thu Huyền (phường An Hội Tây) cho biết giá ớt tăng liên tục trong thời gian ngắn. Vào đợt mưa lũ đỉnh điểm cuối tháng 11, giá ớt tăng lên 190.000 đồng/kg, sau đó giảm nhẹ còn 180.000 đồng/kg và hiện là 160.000 đồng. Theo chị Huyền, giá ớt hiện còn cao hơn một số loại thực phẩm quan trọng khác trong bữa cơm gia đình.

Ớt tăng giá khiến người tiêu dùng và người bán "đau đầu". Ảnh: THU HÀ

Chị Nguyễn Châu (phường Bảy Hiền) cho hay giá ớt hiểm đỏ khu vực chị sống neo mức 170.000 đồng/kg. Đáng chú ý, giá ớt xiêm xanh đạt 200.000 đồng/kg, cao hơn 1 kg thịt bò.

"Thông thường tôi mua rau hay được tặng hành lá và ớt, nhưng nay giá hai loại này đều cao nên người bán từ chối. Thậm chí, cầm 5.000 đồng hỏi mua ớt, có nơi không bán, nơi bán thì được hai quả", chị Châu nói.

Giá ớt tăng khiến người mua ái ngại, tiểu thương cũng "đau đầu" vì lo mất khách. Theo người bán, ớt vốn là hàng tặng kèm nhưng nay giá quá cao. Việc tặng thêm buộc phải bù đắp bằng mặt hàng khác như chanh hoặc tắc.

Một số điểm bán chia nhỏ để bán với giá 10.000-20.000 đồng/bịch nhằm tránh tâm lý "sốc giá" cho khách. Đơn cử, tại một điểm bán lẻ trên đường Cách Mạng Tháng Tám (TP.HCM), người bán tách ớt xiêm xanh thành từng bịch 50 g, bán giá 10.000 đồng. Quy đổi theo kg, giá ớt tại đây khoảng 200.000 đồng/kg.

Ớt xiêm xanh đang được bán với giá 10.000 đồng/bịch khoảng 50gram. Ảnh: HẠ QUYÊN

Tại các siêu thị, chuỗi thực phẩm, giá ớt cũng ghi nhận mức cao và được đóng gói từ 50-100 g. Theo đó, ớt hiểm đỏ dao động 233.000-256.000 đồng/kg, ớt hiểm xanh 290.000-306.000 đồng/kg. Ớt sừng xanh có giá 11.800 đồng/100 g (tức 118.000 đồng/kg), ớt chuông 96.000 đồng/kg.

Nguồn cung sụt giảm

Đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, giá ớt hiểm đỏ về chợ ngày 25-12 trung bình đạt 95.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg so với hôm qua. Ngò rí Gò Công cũng tăng từ 20.000 đồng/kg lên 30.000 đồng/kg chỉ sau một ngày. Nguyên nhân do sức mua tăng trong khi nguồn cung về chợ giảm.

Bà Ngô Cẩm, tiểu thương chợ Thạch Đà (quận Gò Vấp cũ) cho rằng giá tăng do nhu cầu tiêu thụ cuối năm cao, trong khi nguồn cung năm nay sụt giảm rõ rệt.

Về phía nhà vườn, ông Nguyễn Đình Tiến, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ An An Farm (Đắk Lắk), nhận định giá ớt đã tăng gấp ba lần so với đầu năm. Nguyên nhân do nguồn cung giảm, nhu cầu nội địa lẫn xuất khẩu đều tăng.

"Hiện giá ớt hiểm chúng tôi bán ra là 95.000 đồng/kg. Các vùng trồng ớt vừa qua bị ảnh hưởng bởi mưa lũ khiến diện tích hư hại nhiều, dẫn tới thiếu hụt nguồn cung và đẩy giá bán lẻ lên cao", ông Tiến nói.

Cũng theo ông Tiến, nếu không bị ảnh hưởng thời tiết thì hiện đang là chính vụ. Tuy nhiên, nhiều vùng nguyên liệu mới trồng lại, ít nhất hai tháng nữa mới cho thu hoạch. Ông Tiến lo ngại lượng hàng phục vụ tết chỉ đáp ứng được 30-40% nhu cầu.

"Rất có thể ra Tết lượng hàng phong phú hơn, giá ớt sẽ giảm, thậm chí lao dốc", ông Tiến dự báo.

Giám đốc thu mua nông sản của một chuỗi siêu thị lớn cũng thông tin tương tự. Tại miền Tây, giá ớt thu mua tại vườn dao động 95.000-100.000 đồng/kg; về chợ đầu mối, hàng loại 1 đạt 120.000 đồng/kg. Ớt xiêm xanh trồng tại khu vực Tây Nguyên có giá cao hơn, từ 170.000-180.000 đồng/kg.

Vị này cho hay không chỉ nguồn cung trong nước giảm do mưa ngập mà phía Trung Quốc cũng khan hàng do ảnh hưởng của tuyết rơi. Điều này khiến Việt Nam thiếu hụt hàng nhập khẩu, trong khi doanh nghiệp lại gom ớt nội địa để bán qua thị trường tỉ dân.

"Dự kiến giá ớt sẽ còn neo cao vào dịp cuối năm, nhất là khi các đơn vị chế biến thực phẩm như giò chả, đồ muối tăng cường thu mua", vị này nói.