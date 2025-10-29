Tăng cường giám sát ớt khô, hồ tiêu, bột nghệ 29/10/2025 14:50

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu, các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu, gia vị tăng cường kiểm soát Sudan IV, tuân thủ quy định nhập khẩu của Đài Loan.

Lâm Đồng yêu cầu các địa phương tăng cường rà soát, giám sát toàn bộ chuỗi sản xuất – chế biến – xuất khẩu các mặt hàng nông sản, đặc biệt là gia vị như ớt khô, hồ tiêu, bột nghệ…

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chi cục Phát triển nông thôn, các địa phương tăng cường rà soát, giám sát toàn bộ chuỗi sản xuất – chế biến – xuất khẩu các mặt hàng nông sản, đặc biệt là gia vị như ớt khô, hồ tiêu, bột nghệ…

Các cơ sở tuyệt đối không được sử dụng, bảo quản hoặc pha trộn phẩm màu Sudan IV, một chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do nguy cơ gây ung thư.

Ngoài ra, các cơ sở không được dùng bao bì hay dụng cụ chứa đựng có màu trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, nhằm loại trừ nguy cơ nhiễm chéo. Chỉ những lô hàng có kết quả kiểm nghiệm “không phát hiện Sudan IV” tại phòng thử nghiệm được chỉ định mới được cấp phép xuất khẩu theo quy định.

Chi cục Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chuyên môn, trung tâm bảo vệ thực vật vùng và hiệp hội ngành hàng để tuyên truyền, hướng dẫn và cảnh báo kịp thời các quy định mới của Đài Loan. Các cơ sở có nguy cơ cao hoặc từng vi phạm sẽ bị kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, không sử dụng phẩm màu cấm hoặc vật liệu đóng gói có màu. Doanh nghiệp cần kiểm nghiệm định kỳ tại các phòng thí nghiệm được công nhận, lưu trữ hồ sơ ít nhất 12 tháng để phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Với các mặt hàng có nguy cơ cao, việc kiểm nghiệm phải được thực hiện trước khi xuất khẩu; hồ sơ liên quan phải được cung cấp trong vòng 5 ngày khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc phía Đài Loan.

Trước đó, Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật có văn bản cho biết theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế và văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, từ tháng 3-2024, phía Đài Loan đã áp dụng biện pháp kiểm tra 100% đối với các lô hàng gia vị (như ớt khô, hạt tiêu, bột gia vị, v.v.) nhập khẩu từ Việt Nam về chỉ tiêu Sudan IV.

Theo quy định hiện hành của cơ quan FDA Đài Loan, mọi lô hàng vi phạm sẽ bị đình chỉ nhập khẩu trong thời hạn sáu tháng, doanh nghiệp vi phạm sẽ bị công bố cảnh báo trên hệ thống quản lý trực tuyến của cơ quan này.

Trong thời gian qua, Hiệp hội Hồ tiêu và gia vị Việt Nam cùng các doanh nghiệp đã chủ động triển khai nhiều biện pháp như tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và cơ sở sản xuất về nguy cơ nhiễm Sudan IV cùng biện pháp phòng tránh; phát bao đựng hồ tiêu màu trắng miễn phí cho nông dân để giảm nguy cơ nhiễm chéo từ bao bì có màu…

Ngoài việc kiểm tra, xử lý, Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm soát, kèm danh sách các cơ sở sản xuất, chế biến, xuất khẩu có nguy cơ cao trước ngày 15-12 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.