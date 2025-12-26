Kinh tế Việt Nam 2025 vượt 'gió ngược', tăng trưởng ấn tượng 26/12/2025 11:25

(PLO)- Bất chấp biến động khó lường từ kinh tế toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam năm 2025 vẫn vững vàng, ghi nhận nhiều chỉ số vĩ mô ấn tượng.

Trong báo cáo mới phát hành, ông Vũ Bình Minh, Giám đốc Kinh doanh vốn và tiền tệ, Khối Thị trường vốn và dịch vụ chứng khoán HSBC Việt Nam, cho biết năm 2025 Việt Nam đạt hầu hết mục tiêu kinh tế vĩ mô đề ra. Các mục tiêu này bao gồm tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát cùng hàng loạt chỉ tiêu khác.

Nhìn lại bức tranh kinh tế cả năm, để đạt thành tựu đó, Việt Nam đã phải vượt qua nhiều thách thức. Đó là những cơn gió ngược đến từ mọi khía cạnh như thuế quan, biến đổi khí hậu và vấn đề nợ công toàn cầu.

Các dữ liệu kinh tế vĩ mô cho thấy đà tăng trưởng GDP ấn tượng trong quý II và quý III năm nay, với quý sau cao hơn quý trước. Bất chấp môi trường thương mại thay đổi khó lường, chỉ số sản xuất công nghiệp quý III (IIP) vẫn tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Không những thế, tăng trưởng còn diễn ra trên diện rộng. Ngành dịch vụ ghi nhận hiệu quả hoạt động mạnh mẽ nhờ sự tăng trưởng tốt trong các dịch vụ thương mại và du lịch. Doanh số bán lẻ cũng cải thiện đáng kể với mức tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý III.

Các ngành liên quan đến du lịch, bao gồm vận tải và lưu trú, đang chứng kiến sự bùng nổ liên tục. Việt Nam đón lượng khách du lịch quay trở lại tương đương 120% so với mức năm 2019, dẫn đầu trong nhóm các quốc gia ASEAN.

Về bức tranh thương mại, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục bùng nổ. Cả xuất khẩu và nhập khẩu đều đạt mức tăng trưởng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Thặng dư thương mại tăng hơn gấp đôi lên 3 tỉ USD trong quý III so với nửa đầu năm 2025. Tính chung 11 tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu lên 20,53 tỉ USD.

Theo chuyên gia HSBC, điểm sáng là xuất khẩu điện tử duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Kể từ đầu năm 2025, các sản phẩm điện tử đã vượt qua ngành sản xuất công nghiệp nhẹ để trở thành mặt hàng xuất khẩu hàng đầu sang thị trường Mỹ.

Kể từ khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang trở lại, Việt Nam đã nâng cao tầm quan trọng trong hoạt động lắp ráp thành phẩm điện tử. Điều này phản ánh sự tiến bộ của Việt Nam trong việc từng bước vươn lên chuỗi giá trị công nghệ.

Việt Nam vẫn tập trung ở phân khúc thấp hơn của chuỗi cung ứng công nghệ. Tuy nhiên, nhu cầu AI tăng cao tạo tác động lan tỏa tích cực, giúp thị phần xuất khẩu điện thoại và điện tử tiêu dùng tăng trưởng đáng kể. Bên cạnh đó, Việt Nam ngày càng quan trọng trong chuỗi sản xuất chip xử lý, phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn so với lắp ráp đơn thuần.

Cùng góc nhìn tích cực, Ngân hàng UOB nhận định kết quả tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong quý III-2025 đạt mức cao nhất kể từ giai đoạn phục hồi hậu COVID-19 (quý II-2022). GDP thực tế đạt mức tăng trưởng 8,23% so với cùng kỳ, nối tiếp đà tăng 8,19% trong quý II-2025.

Động lực chính tiếp tục đến từ hoạt động xuất khẩu và sản xuất duy trì vững vàng, bất chấp các thách thức từ thuế quan của Hoa Kỳ. Trong 10 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh 16,8% so với cùng kỳ, dù nền so sánh năm trước đã ở mức cao (14,2%).

Một động lực quan trọng là kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng tới 28,1% so với cùng kỳ (năm 2024 là 24,3%). Kết quả này do đơn hàng được đẩy nhanh sau khi Mỹ điều chỉnh áp dụng mức thuế "đối ứng" về mức cơ bản 10% trên toàn cầu.

Với GDP thực tăng 7,85% trong 9 tháng đầu năm 2025, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 nhìn chung vẫn tích cực.