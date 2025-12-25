Vừa chạm đỉnh lịch sử 1.800 điểm, VN-Index lập tức 'rơi tự do' 25/12/2025 16:44

(PLO)- Lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 1.800 điểm, VN-Index chưa kịp giữ đỉnh đã quay đầu giảm sốc gần 40 điểm. Áp lực chốt lời cuối phiên khiến thị trường từ hưng phấn rơi nhanh vào trạng thái choáng váng.

Ngày 25-12, chỉ số VN-Index lần đầu tiên vượt mốc trên 1.805 điểm trong phiên sáng. Tuy nhiên, áp lực chốt lời gia tăng về cuối phiên khiến chỉ số lao dốc khi giảm gần 40 điểm, xuống còn 1.742,85 điểm, về mức thấp nhất trong 2 tuần gần đây.

Thanh khoản trên sàn HOSE đạt hơn 26.350 tỉ đồng, khối lượng khớp lệnh hơn 830 triệu cổ phiếu; 238 mã giảm, chỉ có 87 mã tăng và 46 mã đi ngang.

Cùng chiều, HNX-Index giảm 1,62 điểm, xuống 250,98 điểm, thanh khoản đạt trên 1.570 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, UPCoM-Index nhích nhẹ 0,25 điểm, lên 120,15 điểm, giá trị giao dịch hơn 683 tỉ đồng.

Thị trường chứng khoán ngày 25-12 chìm trong màu đỏ. Ảnh: T.L

Nếu như trong phiên sáng, lực đỡ khiến chỉ số VN-Index bùng nổ và đạt đỉnh cao nhất trong lịch sử có sự góp sức rất lớn của nhóm cổ phiếu trụ, trong đó có các mã VIC, VHM, VRE đồng loạt tăng giá, có thời điểm tăng kịch trần.

Tuy nhiên, chỉ trong 15 phút giao dịch chốt giá ATC, chính những cổ phiếu này đã đóng vai trò then chốt tạo nên cú đảo chiều, khiến thị trường choáng váng.

Trong bối cảnh VN-Index chấm dứt chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp, khối ngoại lại đi ngược xu hướng khi mua ròng hơn 613 tỉ đồng trên cả ba sàn, qua đó duy trì mạch mua ròng suốt 5 phiên liên tiếp.