​Chứng khoán 16-12: VN-Index lội ngược dòng ngoạn mục 16/12/2025 16:38

Chốt phiên ngày 16-12, VN-Index tăng 33,17 điểm, lên mức gần 1.680 điểm, ghi nhận phiên tăng mạnh nhất trong nhiều tuần trở lại đây. HNX-Index đạt mức tăng 5,7 điểm, đóng cửa ở mức 255 điểm. Trong khi UPCoM-Index giảm nhẹ 0,25 điểm, xuống 118,3 điểm.

Nhìn chung, toàn thị trường tràn ngập sắc xanh, tập trung ở nhiều nhóm ngành như ngân hàng và dịch vụ tài chính, bất động sản; xây dựng và vật liệu; thực phẩm và đồ uống. Ngoại trừ nhóm hóa chất chịu áp lực điều chỉnh giảm, trong đó mã DGC giảm mạnh 6,99%, trở thành điểm trừ lớn nhất trên bản đồ thị trường.

Nhịp phục hồi bất ngờ của thị trường chứng khoán Việt. Ảnh minh họa

Tính đến ngày 30-11 vừa qua, quy mô vốn hóa toàn thị trường chứng khoán Việt Nam đạt khoảng 390 tỉ USD, tương đương 81,93% GDP năm 2024. Những kết quả này đã tạo nền tảng quan trọng cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Nhìn về triển vọng thị trường chứng khoán năm 2026, ông Vũ Hữu Điền, Tổng giám đốc VPBankS cho rằng: Bối cảnh đang đặc biệt thuận lợi khi nền tảng nhờ kinh tế vĩ mô duy trì ổn định. Để hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số, Chính phủ đã đồng thời triển khai nhiều giải pháp từ chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, đẩy mạnh đầu tư công, thu hút vốn nước ngoài vào các ngành ưu tiên định và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân. Bên cạnh đó, môi trường kinh tế quốc tế cũng hỗ trợ tích cực hơn so với năm 2025, nhất là khi Fed tiếp tục chu kỳ cắt giảm lãi suất đối với USD.

"Dù VN-Index đã tăng khá tốt từ đầu năm, thị trường vẫn còn nhiều cổ phiếu chất lượng đang giao dịch ở vùng giá hấp dẫn. Điều này mở ra kỳ vọng 2026 sẽ là một năm thuận lợi, đặc biệt khi các sản phẩm giao dịch mới được cơ quan quản lý đưa vào vận hành, thúc đẩy thanh khoản và thu hút mạnh dòng vốn quốc tế", ông Điền nhấn mạnh.