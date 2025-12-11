VPBankS lên sàn, tạo cú hích mới cho thị trường chứng khoán cuối năm 11/12/2025 15:37

(PLO)- Hôm nay (11-12), 1,875 tỉ cổ phiếu của Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã: VPX) chính thức giao dịch trên HoSE với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu.

Trong phiên giao dịch đầu tiên, biên độ dao động cho phép là +/-20%. Với mức giá tham chiếu này, vốn hóa của VPBankS ước đạt khoảng 64.000 tỉ đồng (tương đương 2,4 tỉ USD), đưa công ty vào nhóm ba doanh nghiệp dẫn đầu ngành chứng khoán hiện nay.

Ông Vũ Hữu Điền, Tổng giám đốc VPBankS cho biết, việc niêm yết thời điểm này giúp bổ sung nguồn hàng chất lượng cho thị trường. Nhìn về năm 2026, ông Điền đánh giá bối cảnh đặc biệt thuận lợi nhờ kinh tế vĩ mô ổn định và chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed.

"Lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng khoảng 20% và xu hướng này khả năng sẽ duy trì, củng cố định giá doanh nghiệp. Dù VN-Index đã tăng, thị trường vẫn còn nhiều cổ phiếu ở vùng giá hấp dẫn", ông Điền nhận định.

Nhóm ngành chứng khoán chính thức đón gương mặt mới với cổ phiếu VPX của Công ty chứng khoán VPBank. Ảnh: T.L

Cũng theo ông Điền, việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam và sự trở lại của dòng vốn ngoại (dự báo có thể lên tới 5 tỉ USD) sẽ là lực đẩy quan trọng. Bên cạnh đó, làn sóng IPO sắp tới, bao gồm cả việc xem xét đưa doanh nghiệp FDI lên sàn, được kỳ vọng giải quyết bài toán thiếu vắng hàng hóa mới đủ tầm, thu hút các quỹ đầu tư lớn quy mô hàng trăm tỉ USD.