Vì sao bạc đang trở thành tài sản đầu cơ? 30/12/2025 14:03

Bạc vốn đã có đợt tăng giá kỷ lục trong năm nay. Gần đây, kim loại này tiếp tục nhận được cú hích từ sự quan tâm mang tính đầu cơ của các nhà đầu tư cá nhân tại Trung Quốc. Vào ngày 29-12, giá bạc đã leo lên mức cao nhất mọi thời đại mới là 84 USD/ounce trước khi quay đầu giảm.

​Bạc đã thu hút sự quan tâm của giới đầu tư trong suốt cả năm qua. Tuy nhiên, làn sóng mua đầu cơ tại Trung Quốc chỉ mới bắt đầu từ vài tuần trước. Nguyên nhân một phần xuất phát từ loạt bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu.

​Các bài viết này hướng dẫn nhà đầu tư cách thực hiện chiến thuật kinh doanh chênh lệch giá (arbitrage). Chiến thuật này dựa trên Quỹ tương lai bạc UBS SDIC - quỹ đầu tư bạc thuần túy tại Trung Quốc.

​Kinh doanh chênh lệch giá là chiến lược cho phép nhà giao dịch tận dụng sự khác biệt về giá của cùng một tài sản trên các thị trường khác nhau.

​Chiến lược đó rõ ràng đã tạo được sức hút lớn. Theo dữ liệu từ Bloomberg, trong tuần qua, quỹ này đã được định giá cao hơn tới 60% so với giá trị tài sản thực tế của nó (NAV). Có thời điểm, quỹ đã tăng tới 187% so với mức đầu năm.

​CEO Tập đoàn Renaissance Macro, ông Jeff de Graaf nhận định dường như đang có một số lượng lớn các nhà đầu cơ nắm giữ vị thế bán khống ròng (net-short) đối với bạc.

​Các vị thế bán khống ròng có mối tương quan nghịch với lợi nhuận kỳ hạn. Điều này hàm ý về một kịch bản bán non (short squeeze) tiềm tàng đối với các nhà đầu cơ trên thị trường bạc.

​"Bán non" xảy ra khi giá tăng đột ngột khiến những người đang đặt cược giá xuống buộc phải mua lại tài sản ở giá cao để cắt lỗ. Hành động mua này lại càng đẩy giá tăng mạnh hơn nữa.

​Đây không phải lần đầu tiên bạc trở thành đối tượng đầu cơ. Tháng 10 qua, giá bạc tương lai tại London đã chạm mức kỷ lục mới khi các nhà giao dịch thực hiện một đợt ép bán khống. Động thái này đẩy giá bạc lên mức cao nhất trong hơn 40 năm qua.