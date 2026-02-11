Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh TP.HCM, Tây Ninh 11/02/2026 10:32

(PLO)- Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên tỉnh TP.HCM – Tây Ninh, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ lượng lớn ketamine, MDMA và ma túy tổng hợp.

Ngày 11-2, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) vừa phát hiện, triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh TP.HCM – Tây Ninh, với 8 đối tượng tham gia mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị Công an TP.HCM bắt giữ để điều tra hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong đường dây liên tỉnh. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 21-1, Tổ công tác Đội 2, Phòng PC04 phối hợp Công an phường An Lạc bắt quả tang Bùi Trí Đức (39 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) tại đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, khi đang vận chuyển 50,27 gam ma túy loại ketamine.

Qua làm việc, Đức khai nhận số ma túy trên do Huỳnh Tấn Lộc (26 tuổi, ngụ xã Tân Nhựt, TP.HCM) chỉ đạo giao cho khách mua. Ngay sau đó, một tổ công tác của PC04 đã bắt khẩn cấp Huỳnh Tấn Lộc.

Lực lượng PC04 phối hợp công an cơ sở triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ khẩn cấp đối tượng cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh TP.HCM – Tây Ninh. Ảnh: CA

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đức và Lộc, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 2,15 kg ma túy loại ketamine, 1,65 kg ma túy loại MDMA cùng nhiều gói nylon chứa viên nén, chất bột nghi là ma túy, đang chờ kết quả giám định.

Công an thu giữ số lượng ma tuý lớn cùng nhiều tang vật có liên quan. Ảnh: CA

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt thêm 6 đối tượng liên quan, làm rõ vai trò từng người trong đường dây.

Qua đó, xác định các đối tượng đã mua bán, tàng trữ tổng cộng hơn 2,2 kg ketamine, khoảng 3.600 viên thuốc lắc và 0,109 gam ma túy loại methamphetamine, đồng thời thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

Công an lấy lời khai những người liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: CA

Theo Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn, Đội trưởng Đội 2, Phòng PC04, các đối tượng cất giấu ma túy tại bãi đất trống, sau đó phân chia, ngụy trang trong hộp giấy đựng thức ăn thú cưng để vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều địa phương nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Hiện Phòng PC04, Công an TP.HCM đã khởi tố toàn bộ 8 đối tượng trong đường dây để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.