Đội CSGT Bình Triệu siết chặt xe khách vi phạm dịp cận Tết 10/02/2026 09:07

(PLO)- Đội CSGT Bình Triệu ra quân kiểm tra trên Quốc lộ 13, xử lý nhiều xe khách đón, trả khách không đúng nơi quy định dịp cận Tết Bính Ngọ 2026.

Tối 9-2, Đội CSGT Bình Triệu, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đội CSGT Bình Triệu siết chặt xe khách vi phạm dịp cận Tết. Ảnh: XUÂN MINH

Cùng thời điểm, nhiều tổ công tác được bố trí tuần tra trên tuyến Quốc lộ 13, đoạn qua phường Bình Hòa, TP.HCM, tập trung kiểm soát các phương tiện vi phạm quy định về đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Khoảng 21 giờ, tổ công tác phát hiện xe ô tô khách biển số 17H-061… do tài xế NTK (49 tuổi, quê Nam Định) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định tài xế đã đón khách không đúng nơi quy định trên tuyến đường đã được xác định điểm dừng, đón khách. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Tiếp đó, khoảng 21 giờ 15 phút, tổ công tác tiếp tục phát hiện xe giường nằm biển số 50H-706… do tài xế THH (39 tuổi, quê Kiên Giang) điều khiển vừa đón khách không đúng nơi quy định trên Quốc lộ 13, đoạn qua phường Bình Hòa. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế này.

Trong tối cùng ngày, lực lượng CSGT Bình Triệu đã kiểm tra, xử lý nhiều xe khách đón, trả khách không đúng nơi quy định, góp phần hạn chế tình trạng xe dừng đỗ tùy tiện gây mất trật tự an toàn giao thông, ùn ứ trên tuyến cửa ngõ TP.HCM.

Nhiều xe khách vi phạm bị phát hiện xử lý trên Quốc lộ 13. Ảnh: XUÂN MINH

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi đón, trả khách không đúng nơi quy định bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp vi phạm trên đường cao tốc, mức phạt tăng lên từ 10 - 12 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo Đội CSGT Bình Triệu, đơn vị đang triển khai cao điểm ra quân tuần tra, kiểm soát dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tập trung xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách như đón, trả khách sai quy định, dừng đỗ gây cản trở giao thông, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định… nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết.