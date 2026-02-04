Tập huấn PCCC cho gần 200 chung cư tại TP.HCM dịp Tết

PHẠM HẢI

(PLO)- Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng PC07, Công an TP.HCM vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH cho các ban quản trị, ban quản lý chung cư.

VIDEO: Tập huấn, tuyên truyền PCCC cho gần 200 chung cư trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 4-2, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH.

Đối tượng tham gia là các ban quản lý, ban quản trị chung cư và người đứng đầu cơ sở trên địa bàn.

z7500041255471_7e0054ecaa3ffe581c3387914e6051b4.jpg
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH được tổ chức tại trụ sở Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2. Ảnh: PHẠM HẢI

Hội nghị tổ chức tại trụ sở đơn vị với sự tham dự của gần 200 đại diện ban quản lý, ban quản trị các chung cư, nhà cao tầng.

Đây là hoạt động nằm trong cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn và kéo giảm các vụ cháy dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

z7500040889719_d2c16f85b3c4d3f5e41bb3351b35adcc.jpg
Cảnh sát PCCC hướng dẫn ban quản lý chung cư cách kiểm tra, vận hành hệ thống phòng cháy, chữa cháy được trang bị tại cơ sở. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại hội nghị, lực lượng Cảnh sát PCCC phổ biến các quy định mới của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, cán bộ chuyên môn phân tích những nguyên nhân, nguy cơ dễ phát sinh cháy nổ tại chung cư, nhà cao tầng.

Các đại biểu được hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, xử lý tình huống và thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, hệ thống vách tường, mặt nạ phòng độc.

Trung tá Ngô Mạnh Hùng, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, cho biết thời điểm cận Tết nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ nếu người dân chủ quan, lơ là.

z7500040821340_0b50f5db4aee1cf8040700c9defbf952.jpg
Trung tá Ngô Mạnh Hùng, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo Trung tá Hùng, địa bàn hiện có 190 chung cư và 24 nhà cao tầng. Kiểm tra thực tế cho thấy cư dân vẫn còn lơ là, để vật dụng chắn lối thoát hiểm, tự ý cải tạo căn hộ và đấu nối điện không an toàn.

“Cư dân chính là lực lượng PCCC tại chỗ quan trọng nhất. Việc xử lý kịp thời và thoát nạn an toàn phụ thuộc rất lớn vào ý thức, kỹ năng của mỗi người”, Trung tá Ngô Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Dịp này, lực lượng chức năng cũng hướng dẫn các cơ sở kết nối thiết bị truyền tin báo cháy Gtel, cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”. Các đại diện chung cư đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định an toàn.

z7500040865939_e4853b979bcbd344c3b46f6968a1703f.jpg
z7500041350764_1b17e4394a87f368419fa2fee7b2c89f.jpg
Hội nghị thu hút gần 200 đại diện ban quản lý, ban quản trị các chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn tham dự trước Tết Nguyên đán. Ảnh: PHẠM HẢI

Sáng cùng ngày, một số trường tiểu học trên địa bàn cũng phối hợp với đơn vị tổ chức tuyên truyền cho học sinh.

Các em được trang bị kiến thức nhận biết nguy cơ cháy nổ, kỹ năng thoát nạn và xử lý tình huống khẩn cấp phù hợp lứa tuổi.

z7500041279233_b2a55faba37589867070455605176fa1.jpg
Học sinh tiểu học được lực lượng Cảnh sát PCCC hướng dẫn kỹ năng nhận biết nguy cơ cháy, nổ và cách xử lý tình huống khẩn cấp tại trường học. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại đây, các em được trang bị những kiến thức cơ bản về cách nhận biết nguy cơ cháy, nổ, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố, cũng như cách xử lý tình huống khẩn cấp phù hợp với lứa tuổi.

Ngoài lý thuyết, học sinh trực tiếp trải nghiệm thực hành sử dụng bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc và diễn tập thoát nạn.

Hoạt động nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa, hình thành kỹ năng sống an toàn cho trẻ từ sớm.

z7500041037898_16357c1429ac12736852bab91ee09cb7.jpg
z7500047195938_d12e193736c397fb0c97035094c86beb.jpg
z7500047220784_83da1c942413c74df5fd13eb08aa8c48.jpg
Đại diện các chung cư đặt câu hỏi, trao đổi với lực lượng Cảnh sát PCCC về công tác quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn phòng cháy tại cơ sở. Ảnh: PHẠM HẢI
z7500041302812_fd8164ea371e223dbd67e7435989076d.jpg
z7500041326712_f7a882e7a935a0ed66908533b1a5367b.jpg
z7500041326840_7aa2c986ed63350e5960e6fc3c2c2b83.jpg
Hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ cho ban quản lý, ban quản trị chung cư, nhà cao tầng và học sinh tiểu học trên địa bàn. Ảnh: PHẠM HẢI
z7500040992561_11e15ea0b3880bfc17c910ee2d44abee.jpg
z7500041014255_e953d7bb8e7fee64676072f6ca55e78e.jpg
z7500041232701_5088cd609ebd3442a0f9e19dc8743cb0.jpg
Học sinh và người tham dự được hướng dẫn cách sử dụng đeo mặt phòng độc đúng kỹ thuật nhằm bảo vệ đường hô hấp khi xảy ra cháy. Ảnh: PHẠM HẢI
z7500041422531_27d7b53d474d9dec10e24eaa7efa99f3.jpg
z7500041445402_f686034ba222ce864c1080f6fdaaac08.jpg
z7500041494013_167993e8ccd646ecbb5b7a0b958768a0.jpg
Học sinh được tiếp cận kiến thức PCCC thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế, góp phần hình thành kỹ năng sống an toàn từ sớm. Ảnh: PHẠM HẢI
